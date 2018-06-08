Депутати Європарламенту: Україна має повернутися на демократичний шлях розвитку

В коментарях Фонду Карнегі Януковича називають «людиною олігархів»... Українська влада сама має вирішити, з ким зможе досягнути добробуту і безпеки – з ЄС чи з Митним союзом...

Україна прагне до ЄС. З часу участі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко в саміті Європейської народної партії (ЄНП) у Брюсселі наприкінці березня все крутиться навколо питання: яку роль відіграє Тимошенко в політичному житті своєї країни? Кореспондент «Європіан Серкл» Петер Брінкман поставив це та інші запитання депутатам Європейського парламенту Елмару Броку та Міхаелю Галеру.

European Circle: Серед держав колишнього Радянського Союзу Україна виділяється своїми розмірами. Вона має найбільшу площу серед країн географічної Європи, а кількість її населення можна порівняти з Іспанією і Португалією. Події найновішої історії, зокрема так звана Помаранчева революція, відомі всім. Якою є позиція України серед європейських країн сьогодні?

Брок : З точки зору ЄС, Україна – важливий сусід та держава, яка переживає перехідний період з радянського минулого. Вона знаходиться на важкому шляху з нестабільним процесом запровадження сучасних європейських стандартів щодо демократії, верховенства права й соціальної ринкової економіки.

Ширша політична співпраця

Галер: Україна співпрацює як партнер з НАТО, але наразі вона не хоче стати членом Альянсу. Вона є нашим важливим партнером в рамках Європейської політики сусідства. Тому ЄС прагне налагодити якомога тісніші відносини з Україною, які через суто двосторонню співпрацю приведуть до поступової економічної інтеграції та поглибленого політичного співробітництва. На даний момент відбуваються переговори щодо Угоди про глибоку і всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

European Circle: На сьогодні минуло більш як рік від часу обрання на президентську посаду Януковича. У 2004-му, після Помаранчевої революції, він програв Віктору Ющенку в додатковому турі голосування на президентських виборах. У 2009-му він виграв у іншої ікони Помаранчевої революції, колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Чого йому вдалось досягнути на даний момент?

Велике занепокоєння

Брок: Велике занепокоєння викликає регрес політичної свободи. Європейський парламент, Парламентська Асамблея Ради Європи, німецький та американський уряди, а також наша партія (ЄНП) розкритикували вибіркове переслідування опозиційних політиків та маніпуляції при організації і проведенні місцевих виборів, які були ані вільними, ані чесними. Згідно з дослідженнями Інституту Горшеніна, понад третина українців (39,6%) вважають арешти й допити опозиціонерів політичним тиском. І такої думки дотримуються не тільки прихильники опозиції, а й ті, хто підтримує президента Януковича. Такий розвиток подій суперечить європейським прагненням України. Адже ЄС – це не просто економічне співтовариство. Він є об’єднанням, яке базується на спільних цінностях і принципах. Українські посадовці повинні усвідомити цю взаємозалежність. Чесніша конкуренція між владою й опозицією, а також свобода преси є необхідними передумовами поглиблення наших відносин.

Галер: За рік свого президентства Янукович фактично сконцентрував владу у своїх руках та руках декількох близьких до нього олігархів. Парламент перетворився на орган для автоматичного затвердження його рішень: демократичні дискусії та парламентські обговорення все більше вважаються марнуванням часу. Повернення до попередньої конституційної структури з президентською системою правління відбулося за допомогою заново сформованого Конституційного суду. При цьому було анульовано поступки для опозиційних партій, які після Помаранчевої революції вимагав сам Янукович. У сфері економіки ми знову стали свідками сумнівних приватизацій без конкуренції та прозорості, як, наприклад, продаж Укртелекому. Так само ми бачимо необґрунтований дефіцит деяких основних продуктів харчування та зростання споживчих цін. В одному з останніх коментарів Фонду Карнегі Януковича називають «людиною олігархів». Велике розчарування виборців демонструють і опитування щодо його першого року перебування при владі: його Партія регіонів за останні шість місяців втратила половину своїх прихильників.

European Circle: Ваша партія (ЄНП) має трьох членів з України: партію «Батьківщина» колишнього прем’єра Юлії Тимошенко, партію «Наша Україна» колишнього президента Віктора Ющенка і партію «Народний рух» колишнього міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. Якими були передумови співпраці ЄНП з цими трьома колишніми коаліційними партнерами Помаранчевої революції?

Галер : Німецькі християнські демократи з ХДС і ХСС одразу після падіння Залізної завіси активно взялися за підтримку новостворених і реформованих політичних рухів, а також підтримку партій у Центральній і Східній Європі. Разом з нашими братськими партіями з родини ЄНП та близькими до нас фондами, на зразок Фонду Конрада Аденауера та Фундації Ганса Зайделя, ми можемо говорити про багаторічну роботу в Україні та співпрацю з громадянським суспільством і політичними діячами України. Тому наша політична родина була готова вітати політичні рухи, які перемогли на парламентських виборах 2002 року в Україні й пізніше перетворилися на парламентські сили Помаранчевої революції.

Брок: Перш за все, ми були саме тими членами Європейського парламенту, які одразу після початку акцій протесту під час Помаранчевої революції висловили солідарність з демонстрантами в наметовому містечку на Майдані Незалежності в Києві. Провідні діячі з родини ЄНП подбали про рішучу підтримку Європейським Союзом демократичного руху, який боровся проти фальсифікації виборів та за проведення повторного вирішального туру голосування в президентських перегонах. Пізніше ми вирішили інтегрувати близьких нам політичних гравців та політичні рухи до нашої європейської політичної родини, як це, наприклад, видно в Парламентській Асамблеї ОБСЄ, НАТО та Європейській Раді.

European Circle: І що це означає для майбутнього?

Брок: У майбутньому нам буде потрібна консолідація українських політичних сил на базі політичних програм. Політичні лідери з європейською орієнтацією матимуть нашу постійну підтримку та доступ до наших політичних лідерів, голів урядів та президентів під час самітів ЄНП.

Партія регіонів має усвідомити, що у демократії існує конкуренція, і що вона має обходитися без наклепів і обливання брудом.

European Circle: Чи згодні ви з тим, що Росія активніше взялася за втягування України в Митний союз? Як має поводитися ЄС під час переговорів щодо подальшого етапу у відносинах з Україною, а саме - Угоди про асоціацію з поглибленою і всеохоплюючою зоною вільної торгівлі (ЗВТ)?

Брок: Передусім необхідно сказати, що Угода про асоціацію – це далеко не проста технічна угода. Вона прив’язана до рівня розвитку демократії і верховенства права в Україні. Таким чином, вона залежить від розвитку в різних сферах. Тому необхідно повернути свободу пересування лідеру опозиції Юлії Тимошенко та не обмежувати членів її партії у їхній політичній діяльності. До того ж усі погоджуються з тим, що ЗВТ дасть Україні можливість створити стабільний добробут для її громадян.

Необхідна більша модернізація

European Circle: У чому полягають «зустрічні зобов’язання» України?

Брок: Україна має також розуміти, що модернізація та одночасне збереження неефективних структур є несумісними речами. ЗВТ – це дуже позитивний і важливий проект. Але при цьому ЄС не вступатиме в конкуренцію. Українська влада має вирішити, з ким вона зможе досягнути добробуту і безпеки для своїх громадян та стати в майбутньому конкурентноспроможною на глобальному ринку.

Галер: Україна має повернутися на демократичний шлях розвитку. Вона повинна звільнити творчий потенціал громадян та дати можливість малим і середнім підприємствам працювати без адміністративного втручання й фінансового шантажу. Наступні парламентські вибори, які, можливо, відбудуться після Європейського футбольного чемпіонату 2012 року, що проходитиме в Польщі й Україні, мають бути вільними й чесними. Тому дуже тривожним є той факт, що американський Національний демократичний інститут вийшов зі складу робочої групи з розробки виборчого законодавства, яка працювала під егідою Міністерства юстиції, через відсутність у ній представників опозиції, непрозорі методи роботи та непропорційне втручання влади. В ізольованому й замкненому суспільстві процвітатиме лише кліка можновладців та їхніх олігархів. Українці не хочуть обирати між сходом і заходом. Громадяни України прагнуть відкритості, співпраці й прогресу. І тут ЄС виступає в ролі партнера.

European Circle, 18 квітня 2011