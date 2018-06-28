Чому так спішать з пенсійною реформою?

Завтра у Верховній Раді голосуватимуть за пенсійну реформу, яка, зокрема, передбачає збільшення пенсійного віку і трудового стажу. До закриття сесії, що має відбутися 8 липня, нардепи планують “розправитися” з законопроектом, незважаючи на те, що до нього запропоновано більше тисячі поправок. Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що нардепи готові працювати навіть вночі. Чому регіонали так квапляться протягнути пенсійну реформу? З цим питанням ми звернулися до експертів.

Тарас Чорновіл, народний депутат, позафракційний:

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА ПРИЗВЕДЕ ДО ЧЕСЬКОГО СЦЕНАРІЮ

Поспішають, тому що виникає дві проблеми. Перша – ситуація з Міжнародним валютним фондом. Фактор часу для уряду має колосальне значення. Розвалюється багато напрямків в бюджеті. В уряді вважають, що є загроза нестабільності гривні і т. п. Можна посперечатися, наскільки для держави потрібен чи не потрібен цей кредит, але, очевидно, уряд має на нього дуже серйозні розрахунки. Тому відтягувати час вони не можуть.

Друга проблема, яка була озвучена Сергієм Тігіпком, – фактично, якщо зараз не почати вносити якісь корективи, то найближчим часом може повністю розвалитися система Пенсійного фонду. Вона дійсно в критичному стані.

Я не буду оцінювати, наскільки позитивні чи негативні будуть результати цієї пенсійної реформи. Одні розповідають, яке це добро, хоча насправді дуже сильно перебільшують, другі з неї роблять фетишизацію жахів, хоча це теж не зовсім відповідає дійсності. Часто найбільше шуму піднімають ті, хто внаслідок цієї реформи втрачатимуть не ті мізерні пенсії, які отримують більшість людей, а втрачатимуть дуже високі пенсії. Оце обмеження максимальної пенсії до 10 мінімальних і стало причиною того, що не серед народу, а серед політиків було піднято досить серйозну обструкцію цьому законопроекту.

Як буде все врегульовано до другого читання – поки що не знає ніхто. На сьогодні порівняльна таблиця не готова. Фактично ми дістанемо таблицю перед голосуванням і буде проганяння по поправках “галопом по Європах”. Я не впевнений, що при цьому поспіху можна буде дійсно усунути ті небезпечні речі, які виникли в цьому законі, зокрема, щодо розвалу системи пенсійного страхування. Це ж небезпечно. Це викликало серйозну тривогу не тільки в опозиції, а й у представників більшості, зокрема, Олександра Єфремова.

Якби мали бути великі протести – вони були б вже зараз.

Навіть якщо реформа буде прийнята у своєму гіршому варіанті, я не думаю, що можна очікувати щось подібне до того, що відбувається в Греції. Швидше буде чеський сценарій. Кілька тижнів тому у Чехії було піднято пенсійний вік до 73 років. Були протести, але вони носили більш кулуарний, експертний характер і були деякі локальні акції громадського обурення. Щось подібне буде відбуватися і в Україні.

Віктор Матчук, народний депутат, НУ-НС:

НАЙБІЛЬШ АКТИВНА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЖИВЕ ІЛЮЗІЯМИ, ЩО ЇХ ЦЕ НЕ ТОРКАЄТЬСЯ

Грошей дуже хочеться – ось і квапляться. Економіка України сьогодні нагадує наркомана. А коли наркоман довго не отримує дози, його починає ламати. Дуже-дуже потрібні гроші, тому дуже-дуже швидко буде робитися пенсійна реформа, аби хоч якось продемонструвати МВФ, що Кабінет міністрів дотримується взятих на себе зобов’язань.

Але проведення пенсійної реформи в такому вигляді – це не є вимога МВФ насправді.

Ніякого відношення до пенсійної реформи цей законопроект насправді не має. Мова йде про прийняття закону, який би збалансував доходи і видатки Пенсійного фонду. Тільки це зобов’язання брали на себе в сьогоднішній владі, коли домовлялися з МВФ. МВФ мало цікавить розмір пенсійного віку чи страховий стаж. Їх цікавить, яким буде дефіцит Пенсійного фонду і за рахунок чого він буде покриватися.

Пропонується збільшити ті відрахування, які змушений буде кожен майбутній пенсіонер, а нині ще працюючий громадянин України сплатити в Пенсійний фонд, зменшити кількість людей, які будуть отримувати пенсію (тому що їх менше доживе до збільшеного пенсійного віку) і зменшити кошти тих, хто доживуть до пенсійного віку (бо вони менше років будуть отримувати ту пенсію). От і все.

Пенсійна реформа – це зовсім інше. Це зміна організації наповнення Пенсійного фонду, перегляд джерел, якісне збільшення тих коштів, які повинні туди надходити, легалізація заробітної платні, ліквідація можливостей легального уникнення сплати податку через офшори і т. д. А зараз це банальна “бухгалтерська проводка”.

Прийняття цього законопроекту не призведе до якихось громадських заворушень чи ще чогось. Пояснення дуже просте. Найбільш активна частина українського суспільства живе ілюзіями, що їх це не торкається, тому що їм до пенсії ще дуже далеко. Найбільш дисципліновані виборці – літні люди – вони вже на пенсії, тобто їх це теж не обходить. Безпосередньо це стосується тільки невеликого прошарку людей, які зараз перебувають у передпенсійному віці. Ось і приноситься ця “невелика жертва” за великі гроші.

Василь Хара, лідер Федерації профспілок України, народний депутат, Партія регіонів:

ЛЮДИ НЕ ХОЧУТЬ ВИЙТИ І ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВА - МЕНТАЛІТЕТ ТАКИЙ

Поспіх пояснюється тим, що МВФ висунув жорсткі умови щодо пенсійної реформи. Через це вже двічі переносилося виділення чергового траншу для України. А для нас ці гроші дуже важливі.

Засідав вчора Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, і він врахував всі наші поправки до законопроекту: скасувати підвищення пенсійного віку, скасувати підвищення стажу роботи, тобто всі ті норми, які несуть негатив для пенсіонерів – як для нинішніх, так і для майбутніх. У мене до Комітету претензій нема. Він в цілому пропонує відхилити цей законопроект. Інша справа – у якому вигляді приймуть цей закон у сесійній залі…

Зараз відбуваються консультації з Януковичем, Азаровим, Тігіпком. А що на виході буде – важко сказати. Але думаю, що принципового ніщо не зміниться. Тому що вимога МВФ – підвищення пенсійного віку для жінок.

Є три варіанти розвитку подій. Перший – до 12-ї ночі голосувати всі поправки і прийняти законопроект в цілому. Другий – голосувати доти, доки урветься терпець і поставити на голосування прийняття законопроекту в цілому, фактично у тому варіанті, який був прийнятий у першому читанні. Тертій варіант – законопроект все ж таки не буде прийнятий.

Я думаю, що протестів не буде.

Чому профспілки не дуже активні? Тому що не активні члени профспілок чи не активний народ? Люди не хочуть вийти і захистити свої права. Менталітет такий. Є істотна відмінність між членом профспілки в Україні і на Заході. Наш чоловік вступає в профспілку і платить внески, щоби голова профкому, голова обкому чи голова федерації захищав його права. Таке собі утриманське ставлення. А за кордоном люди об’єднуються у профспілки, аби спільно захищати свої права. Тому за першим закликом профспілок люди виходять захищати свої права. Ми дуже терплячі, неорганізовані і не бажаємо, а іноді просто боїмося захищати свої права відкрито – на вулицях, на майданах, у судах тощо. Треба з народом працювати, вести за собою і піднімати його.

Андрій Шкіль, народний депутат, БЮТ:

ОСІНЬ БУДЕ ДУЖЕ СКЛАДНА ДЛЯ ЦІЄЇ ВЛАДИ

Чи бути в Україні чеському чи грецькому сценарію – залежить лише від українського суспільства. Ми готові до останнього боронити гідність і честь нашої громади в сесійній залі. Але вулиця вже не залежить від депутатів чи опозиції.

Планується прискореним темпом у четвер проголосувати законопроект, і швидше за все він буде проголосований. Мета єдина – отримати гроші від МВФ, не думаючи при тому, що принижуються і втоптуються в бруд майбутні пенсіонери. Люди, яким зараз навіть по 16 років, вони ж отримають пенсійний закон, за яким до пенсії буде дожити неможливо.

Я впевнений, що народ не проковтне. Єдина біда – українці довго запрягаються, але швидко їдуть. Це може статися не завтра і не післязавтра, і, можливо, не цим літом, але осінь буде дуже складна для цієї влади.

Яна Солнцева