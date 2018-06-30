Коли Кірєєв заходить до зали суду, не встає вже ніхто

Судовий процес із Юлею Тимошенко 11 липня уже традиційно не обійшовся без театральних сцен, штовханини, словесних баталій, істеричного реготу...

У залі суду вже ніхто не встає, коли заходить суддя Кірєєв. Секретар суду навіть не виголошує традиційну для судових процесів фразу: «встати, суд іде». Тож не лише «підсудна» не удостоює такої честі пана суддю – не встає ніхто. Піднімався з місця лише Микола Титаренко, який ще до обіду 11 числа виконував роль захисника пані Тимошенко. Проте вона відмовилася від його послуг, оскільки «суд не захотів дати належного часу для виконання його адвокатських зобов’язань». Тому ЮВ, користуючись положеннями Кримінально-процесуального кодексу, попросила, точніше затребувала від пана Кірєєва три дні на пошуки нового захисника. (Нагадаємо, що справа Тимошенко налічує майже п’ять тисяч сторінок).

– Якщо ви й надалі порушуватимете КПК, ми знаходитимемо можливості ставити вас на місце, – пригрозила “підсудна” Кірєєву.

Відмова від адвоката Титаренка сприймалася як елемент стратегії ЮВ, спрямована на затягування процесу та його ще більшу “абсурдизацію”. Проте сама Тимошенко свій крок назвала «вимушеним», оскільки в неї як у людини, проти якої запустили «репресивну, силову машину», не було іншого виходу. Ще вона розцінила відмову Кірєєва дати її захисникові більше часу для ознайомлення зі справою як прямий наказ від Януковича, який під час прес-конференції8 липня заявив, що хотів би, аби ця справа закінчилася «якомога швидше».

Суддя, у свою чергу, сприйняв відмову Тимошенко від Титаренка ніби як особисту образу, загалом як і все інше.

Кірєєв ритуально обурюється, що «підсудна» розмовляє по телефону, не встає, коли до неї «суд звертається», заявляє, що вона не в театрі... Він періодично вдається до читання моралі, але Тимошенко це не проймає... Суддя дратується, у нього сіпається брова, він часто гигикає... При цьому сам Кірєєв забороняє сміятися вголос «підсудній» і решті присутніх.

– Підсудна, ви себе добре почуваєте? – запитує він, коли ЮВ зривається на театральний сміх. – Це не є вистава і не є тєатр. Це зал судових засідань. А ви – підсудна в кримінальній справі, дотримуйтесь, будь ласка, порядку в залі судового засідання.

...Коли нардеп Чорноволенко (НУ-НС) голосно заявив, що Кірєєв «допомагає будувати Януковичу тоталітарну країну», суддя наказав спец підрозділу «Грифон» видалити його з зали, і силовики негайно виконали розпорядження судді, виштовхавши народного обранця.

Пан Кірєєв вирішив почитати мораль ще й депутатам.

– Шановні народні обранці використовують свій високий статус та довіру народу для того, щоб зривати судове засідання. Суд зобов’язаний і вживатиме всіх мір на недопущення таких дій, – неоковирно проголосив Кірєєв.

…Щоб розглянути заяву ЮВ щодо адвоката, суддя Кірєєв зробив перерву в кілька годин, після цього запізнився на півгодини. За ці півгодини нардепи в присутності прокурорів і «Грифону» вигукували в залі образливі слова на його адресу. «Видалити суддю!”, Зомбі!» – лунало звідусіль...

Загалом з відмовою Тимошенко від адвоката склалася абсурдна ситуація: прокурор сказав, що Титаренко мав можливість ознайомитися зі справою ще 16 червня, коли був технічним помічником захисника Власенка – мовляв, за його даними, він робив копії матеріалів справи. Для обвинувачення, виходить, не має значення , що насправді Титаренко був допущений до справи як захисник лише 29 червня. Нібито копіювання документів має якесь відношення до процесу офіційного ознайомлення...

– Це навіть для людини, яка не має правознавчої освіти, – нонсенс, абсурд, – обурювалася Тимошенко.

Кірєєв натомість почав вдаватися в деталі: мало не до хвилини вираховувати, скільки Титаренко мав часу для ознайомлення, проте більш як два дні все одно не виходило...

Після перерви Титаренко, не дочекавшись ухвали Кірєєва, просто пішов з зали суду, оскільки написав заяву на ім’я Тимошенко. Суддя вирішив задовольнити клопотання ЮВ спочатку «частково», тобто прийняти заяву про відмову від адвоката. Далі замість того, щоб дати Тимошенко, згідно з КПК, три дні на пошуки нового адвоката, почав з’ясовувати, де захисник Власенко. ЮВ вдесяте пояснила, що він збирає докази, проводить свої «незаангажовані» експертні висновки, їздить на підприємства тощо, аби дати гідну відсіч “репресивній машині”. І їй треба більш ніж один захисник, бо сам Власенко не зможе впоратися зі всією роботою. А за законом суддя, мовляв, не має права вимагати пояснень, куди подівся Власенко і чому вона відмовляється від Титаренка.

Проте пан Кірєєв пішов ще далі у своєму “розслідуванні”: він зачитав листа від колишньої дружини Власенка Окунської, який вона нібито написала йому особисто. Власенко бреше суду, стверджує екс-дружина, коли стверджує, що він за кордоном, бо вже кілька днів як повернувся з Відня. (Нагадаємо, що пара Окунська-Власенко нещодавно розлучилися і досі не можуть мирно врегулювати деякі сімейні питання).

Абсурдності ситуації додав прокурор, який сказав, що «оскільки встановлено, що захисник Власенко перебуває вже не за кордоном, а в межах країни», то суд повинен «забезпечити» присутність Власенка в суді. Цікаво, якою нормою закону керується обвинувачення, ставлячи таку вимогу? Та й урешті-решт, ким установлено, де перебуває Власенко? Екс-дружиною Окунською? Наче вона слідчий чи судова інстанція...

…Кірєєв протягом години з’ясовував, де знаходиться Власенко, Тимошенко парирувала судді, їй вторили депутати-бютівці.

– Власенко виконує свої обов’язки. Єдина людина, яка тут не виконує свої, – це ви, пане Кірєєв! – заявила Тимошенко.

Під кінець дня Кірєєв все більше зривався на гигикання, брова безупинно смикалася, суддя навіть жартував:

– Підсудна, якщо у вас проблеми з оплатою, то суд готовий вам забезпечити захисника, – дошкульно заявив він.

ЮВ у відповідь зареготала:

– О, то Віктор Федорович хоче мені ще й захист визначити? У мене немає проблем з оплатою, - парирувала вона. - Мені достатньо тут прокурорів і судді.

...Пан суддя таки не зміг пробачити адвокату Титаренку «затягування» суду й написав на нього скаргу в Київський обласний апеляційний суд. Мовляв, Титаренко, відмовившись захищати ЮВ й свідомо порушивши етику адвоката, затягнув судовий процес.

Проте якщо хтось переживає, що пані Тимошенко залишилася без належного захисту, хай заспокоїться: 15 липня її захищатиме, як вона сама пообіцяла Кірєєву, Власенко, або буде ще якийсь інший захисник. А може, знову Титаренко, адже за КПК підсудний має право звільняти й призначати одного й того самого адвоката безкінечну кількість разів.

Далі буде…

Оксана Климончук