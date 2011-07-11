Кірєєв насмішив присутніх у суді

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ заявляє, що суд готовий забезпечити державного захисника екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО для розгляду у суді її справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.КІРЄЄВ заявив під час майже годинного з’ясування місця перебування її захисника Сергія ВЛАСЕНКА.

«Якщо у Вас є якісь проблеми з оплатою, то суд готовий вам забезпечити захисника», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Це викликало сміх як у Ю.ТИМОШЕНКО, так і у присутніх в залі.

«Віктор Федорович хоче мені ще і захист визначити? У мене немає проблем з оплатою. Мені достатньо тут прокурорів і судді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона запевнила, що її захисник С.ВЛАСЕНКО не збирається уникати своїх обов’язків та буде з’являтися до суду. Зокрема, вона висловила сподівання, що С.ВЛАСЕНКО братиме участь у судовому засіданні 15 липня.