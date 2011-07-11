Власенка «заклала» колишня дружина: він обманює правосуддя

Колишня дружина захисника екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Наталія ОКУНСЬКА заявляє, що Сергій ВЛАСЕНКО перебуває у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний лист Н.ОКУНСЬКОЇ оприлюднив суддя Родіон КІРЄЄВ під час засідання Печерського райсуду Києва.

Зокрема, Н.ОКУНСЬКА у своєму листі зазначала, що 7 липня С.ВЛАСЕНКО повернувся з Відня до Києва і перебуває зараз в українській столиці. «Він обдурює правосуддя», - вказується в листі.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що її захисник С.ВЛАСЕНКО перебуває у відрядженні для збору усіх необхідних доказів по її справі.