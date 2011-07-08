Янукович думає, що Кірєєв - нерішучий, а Тимошенко стала зіркою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що не заважає екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО захищатись у суді так, як вона вважає за потрібне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання російських журналістів щодо Ю.ТИМОШЕНКО, сказав, що можна дати дві різнопланові відповіді.

«На мій погляд, це питання різнопланове, різнопланове… різнопланове питання. Ну, перш за все, на це питання відповів український народ під час виборчої кампанії 2009-2010 років, і що сталося - це всім відомо», - сказав він.

Президент попросив розрізняти політику та право. «Є політика, є право, є кримінальна відповідальність. Що стосується політики, я можу сказати, що висновки зробили люди у 2009-2010 році – хто є хто. А що стосується права – це прокурор, це суд. Вони там роблять висновки і приймають рішення», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що розуміє, до чого може призвести його втручання у цю справу. «Ви уявляєте собі будь-яке моє необережне втручання – до чого воно може призвести?. Тому я намагаюсь не втручатись у ці процеси», - наголосив Президент.

Він підкреслив, що жодного разу не образив та не принизив Ю.ТИМОШЕНКО. «Я ніколи собі цього не дозволяв робити як людина, як мужчина, ну, як Президент, тому висновки - правоохоронні органи, а точку поставить суд», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

«Я за те, щоб якомога швидше пройшов цей процес. Я не бажаю взагалі зла чи поганого ТИМОШЕНКО. Все, що вона має – це її питання, вона краще знає, де і в чому вона вина. І якщо вона порушила закон, у неї є можливість захищатись, і я її навіть не засуджую за спосіб, який вона обрала для захисту. Вона захищається так, як вважає потрібним, і ви бачите, що я їй у цьому не заважаю. Вона, мабуть, так би мовити, вона стала зіркою зараз – весь час її показують, і вона показує, як вона ставиться до цього процесу», - наголосив Президент.

Відповідаючи на запитання про те, що у світі неоднозначно сприймають справу проти Ю.ТИМОШЕНКО, він сказав, що з точки зору політики сприймати можна по-різному, а з точки зору права він не може втручатись у кримінальний процес. «Ви що, хочете, щоб я зняв трубку і подзвонив прокурору?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ у журналістів.

За словами Президента, його консультанти наголошують, що сьогодні порушення у судовому процесі є з боку самої Ю.ТИМОШЕНКО та її захисників, а не з боку судді.

Він вважає, що суддю сьогодні можна звинувачувати хіба що у нерішучості. Однак, на думку Президента, останнім часом суддя вже «трохи адаптувався до цього процесу». «Ну і Юлія Володимирівна, вона, я вчора дивився, вона вже трохи себе стримувала і спокійніше вела»,- зауважив В.ЯНУКОВИЧ.