Суд над ЮВТ: Тимошенко скаржиться на катування і не припиняє вранішні пробіжки

Судовий процес над Юлією Тимошенко перетворюється на справжню спецоперацію. Під Печерський суд звозять 2 тисячі міліціянтів з різних куточків України нібито “для забезпечення охорони громадського порядку”. Щоб відвезти екс-прем’єрку до СІЗО, на центральних вулицях столиці перекривають рух, близько сотні беркутівців оточують автозак, решта дебелих хлопців у формі в кілька рядів вишукуються вздовж Хрещатика, створюючи кордон між зачищеною порожньою дорогою, і українцями, які приходять під суд підтримати Тимошенко. Хтось таки дуже боїться “цієї тендітної жіночки”, яку готові взяти на поруки і боксер Кличко, і політв’язень Лук’яненко, і кілька церков, і ще безліч відомих і невідомих українців.

Потрапити на судове засідання по справі ЮВТ стає все важче. З 8-ї години на Хрещатику біля арки, що веде до Печерського суду, вже чатує преса. Близько 9-ї з’являється чоловік Юлії Тимошенко - Олександр. Сьогодні він ще й в новому статусі – захисника. Несе букет білих троянд.

- Для кого квіти? – цікавляться журналісти.

- Для Юлії Володимирівни, - передбачувано відповідає чоловік опозиціонерки, але за секунду розчаровує, додаючи, – це квіти від прихильників.

Чотири кордони міліції позаду і нарешті о 9:45, після “контрольної витримки” депутатів, дипломатів і журналістів у задушливому коридорі, всіх запускають до зали.

Родина Тимошенків вже там. Щоправда, без доньки. Захисниця Євгенія Карр не з’явилася.

Юлія Тимошенко не втрачає бойового духу. З посмішкою вітається з усіма.

- Тримайтеся! Ми одна команда! Будьте сильними! Все буде добре, - підбадьорює вона присутніх.

До зали заходить помічниця Тимошенко Ольга Трегубова. Намагається передати екс-прем’єрці невеличкий вишуканий букет. Конвой не дозволяє.

- А що, квіти заборонені? – обурюється Трегубова.

- Олечко, поставте там, - люб’язно звертається до неї чоловік Тимошенко, вказуючи очима на підвіконня біля лавок, де вже стоїть у вазі білий букет троянд.

- Сашо, ти ж захисник! Де це бачено, щоб квіти забороняли? - не витримує присутній народний депутат Юрій Кармазін.

Врешті-решт квіти кладуть на стіл біля Тимошенко.

Вранішню тишу знову порушує Кармазін. Він обурений кордоном міліціянтів, за яким не можна побачити ні підсудну, ні захисників, ні обвинувачення, ні суддю. Нардеп звертається своїм гучним голосом до секретаря:

- Скажіть голові, що ми не можемо спостерігати за процесом! Це пряме порушення Конституції! Хай стоять збоку, чи хай присядуть, щоб ніхто нікому не заважав.

Але зауваження нардепа розчиняється у повітрі, так і не досягши адресата.

До зали заходить головуючий Родіон Кірєєв.

- Слава Україні! – вигукує Тимошенко.

- Героям Слава! Смерть ворогам! – лунає у відповідь з залу.

Засідання традиційно розпочинається з клопотань. Захисник Микола Сірий вимагає відводу прокурора Лілії Фролової (це тієї, яка намагалася наслідувати зачіску Тимошенко). Адвокат виголошує обґрунтування. Починає з того, що ряд західних держав і організацій стурбовані неналежним судовим процесом над екс-прем’єр-міністром. Великобританія, Німеччина, Польща, Чехія, Держдепартамент США, Freedom House – перераховує він заяви і організації, які критично висловилися щодо арешту Тимошенко.

- Ви оголошуєте справу про відвід чи цитуєте пресу? – перебиває його Кірєєв.

- Всі говорять про те, що в цьому судовому процесі має бути справедлива процедура. І саме про це мій відвід, - без жодної емоції повідомляє Сірий.

Захисник продовжує своє обґрунтування відводу, зокрема, вказуючи на абсурдні ознаки цього судового процесу.

- Чи може бути головуючий, якщо за кафедрою суду сидить одна людина? Не можна бути головуючим над самим собою. Сидить один суддя і каже: суд, порадившись на місці, вирішив... З ким він порадився? Сам з собою?... Мета в цьому судовому процесі – не у пошуку істини, а щоб Юлія Володимирівна встала (у суді) для того, щоб дотриматися форми судового засідання...

- Ви не наводите обґрунтування, а звертаєтесь з просторими заявами, - знову втручається суддя. - Я вимушений вас зупинити.

Кірєєв “вичитує” Сірого.

- Головуючий суддя не є головуючим над адвокатом. Над ним ніхто не може головувати, - з гордістю промовляє Сірий, чим викликає схвальні оплески у залі.

Адвокат оголошує відвод і прокурору Олександру Микитенку.

- Я вважаю, що заяви сторони захисту є голослівними. Я не розумію, чому захист, стверджуючи, що державне обвинувачення не розуміє суті обвинувачень, розписується за сторону обвинувачення? Я думаю, що є підстави відмовити у задоволенні цього клопотання як необгрунтованого, - заявляє Фролова.

А Микитенко зазначає, що “не почув обґрунтування. Це був розлогий його трактат про його бачення фактичних обставин”.

Тимошенко теж не оминає увагою обвинувачення.

- Вони виконують свої процесуальні права і можливості проти тої людини, яка не подобається Президенту Януковичу. Вони взагалі не мають права бути прокурорами і мають з приниженням та ганьбою піти із професії!

Але прокурори не тільки не полишають професію, а й лишаються надалі у статусі обвинувачення у справі Тимошенко.

- Заяви про відвід прокурорів залишити без задоволення. Це рішення оскарженню не підлягає, - зазначає після перерви суддя Кірєєв.

І знову оголошує перерву, ніби-то турбуючись про підсудну.

- Враховуючи те, що Тимошенко перебуває під вартою, для відпочинку підсудної оголошую перерву в судовому засіданні до 14.00.

Під час перерви адвокат Тимошенко Юрій Сухов розповідає пресі, як катують його підзахисну.

- Юлію Тимошенко фактично принижують і катують. Адже її о 5-й годині ранку піднімають у СІЗО і потім привозять до Печерського суду, в якому вона впродовж трьох годин знаходиться у приміщенні десь максимум 1 на 1 метр, не маючи можливості пересуватися, тільки сидячи майже навпочіпки.

Після перерви захист намагається подати клопотання.

- Суд встановив порядок: спочатку допит свідків, потім – клопотання, - категорично заявляє Кірєєв.

- Це заява про скасування запобіжного заходу, - не відступає Сірий.

- Це питання буде розглянуто пізніше.

Після словесної суперечки між суддею і захисником до зали засідання викликають чергового свідка, який, за словами Кірєєва, “днями чекав допиту”, - екс-міністра юстиції Миколу Оніщука.

- Питання про хід переговорів було на порядку денному засідання уряду (19 січня 2009 року – Авт.). Уряд обмежився обговоренням. На голосування питання ухвалення директив не ставилося, - розпочав свої свідчення Оніщук.

Екс-міністр юстиції заявив, що у 2009 році Тимошенко на посаді прем’єр-міністра мала право письмово повідомити тодішнього міністра палива та енергетики Юрія Продана та керівництво НАК «Нафтогаз Укораїни» про результати своїх переговорів з прем’єр-міністром Росії Володимиром Путіним.

- Офіційними листами Ви маєте право інформувати міністра і керівника державної монополії про результати переговорів, - сказав Оніщук.

Водночас екс-міністр підкреслив, що чинне на той момент законодавство не визначало чіткої форми офіційного листа.

- Я не виключаю, що офіційний лист може бути оформлений як директиви чи навпаки – директиви, як офіційний лист, - додав він.

Оніщук також повідомив, що згідно з регламентом Кабінету міністрів прем’єр-міністр має право вести офіційне листування з членами уряду і керівниками інших органів державного управління щодо координації позиції на переговорах. Проте, за його словами, закон України про міжнародні договори не передбачає такої норми.

- Схвалення директив уряду для угоди між двома господарюючими суб’єктами не є обов’язковим, - резюмував він.

Оніщука проводжали з зали засідань оплесками.

А після нього так само бурно зустрічали наступного свідка - соратника Тимошенко, екс-віце-прем’єр-міністра Олександра Турчинова.

Турчинов робить невеличкий екскурс в історію постачання природного газу в Україну. Починає з 2002 року, коли в Угорщині була зареєстрована компанія “Eural TransGas” (ETG), яка займалася транзитом туркменського газу в Україну. А у 2004 році з метою заміни “Eural TransGas” як посередника “Газпрому” у транспортуванні газу в Україну у Швейцарії створюється нова компанія “РосУкрЕнерго”.

За словами екс-віце-прем’єра, вже через 4 дні після реєстрації “РосУкрЕнерго”, відбулися переговори між тодішніми президентами України Леонідом Кучмою і РФ Володимиром Путіним, за наслідками яких були підписані угоди, які закріпили поставку газу до України за новоствореною компанією.

- Замість угоди з “Газпромом”, вийшли на угоду з посередником, який міг маніпулювати ціною, як йому зручно, - зазначив Турчинов. - Повністю держава почала залежати не від міждержавних переговорів, а від позиції комерційних інтересів і корупційних схем приватної структури.

Турчинов розповів, що в той час, як він очолював СБУ, Служба безпеки розслідувала корупційні справи на енергетичному ринку України.

- Мене викликав Ющенко і у грубій формі спробував мені заборонити розслідувати газові справи. Я попередив: якщо він письмово подає таку заяву – я подаю рапорт на звільнення і виходжу на прес-конференцію.

За словами Турчинова, Ющенко навмисно відкликав Дубину з переговорів 31 грудня 2008 року, коли вже було майже домовлено про сприятливу для України ціну на газ у 235 доларів за тисячу кубометрів.

- Це було свідомо зроблено. Мотиви – потужні корупційні схеми, які наш уряд поставив під загрозу знищення.

Турчинов також розповів про “щільну” співпрацю Фірташа з Ющенком, яка розпочалася ще до президентства останнього.

- Я не хочу детально розповідати про контакти екс-президента з власником “РосУкрЕнерго”. Але якщо суду буде це цікаво, я пізніше відповім на запитання.

Соратник Тимошенко також наголосив, що борги перед “Газпромом” були створені штучно “РосУкрЕнерго”.

Покази Турчинова перебиває прокурор - просить припинити виступ свідка.

- Яке значення це має до обвинувачення Тимошенко? – дивується обвинувачення.

- “РосУкрЕнерго” згадується в 40 актах кримінальної справи, - інформує прокурорів захисник Сірий.

- Я розумію, що прокуратура виконує роль захисту “РосУкрЕнрего”… - додає Тимошенко, чим викликає чергову порцію зауважень від Кірєєва щодо поваги до суду.

Але Турчинову таки дають дозвіл продовжити вільні покази.

- Жоден член уряду не висловився проти підписання угод на умовах, про які домовилася прем’єр-міністр. Жоден не висловив позицію, що не можна підписувати угоду, тому що всі розуміли, наскільки небезпечна ситуація в країні, - розповідав Турчинов про ситуацію навколо підписання газових контрактів у січні 2009 року. - Навіть міністри за квотою Ющенка, також не зробили жодної заяви про неможливість підписання газових угод.

За його словами, єдине зауваження стосувалося того, що не можна підписувати угоду за фіксованою ціною в розмірі 450 доларів за тисячу кубометрів газу.

Турчинов резюмував, що на засідання Кабміну 21 січня 2009 року уряд повністю схвалив результати, які були досягнуті на переговорах Тимошенко.

На годиннику – 18:00. Турчинов просить перенести його допит на наступний день.

Тимошенко з ним солідарна.

- Я дуже прошу перенести засідання. Це більше схоже на катування. Мене привозять до суду за 2-3 години до початку. Хто придумав садити мене у цей кам’яний мішок метр на метр і тримати кілька годин?

Кірєєв погоджується перенести допит.

Сірий просить розглянути клопотання про заміну запобіжного заходу Тимошенко у вигляді взяття під варту “як явно необґрунтований, незаконний та такий, що був застосований без належних підстав”.

- Прошу припинити мене катувати у тюрмах, в той час як я в принципі ні в чому не винна, - додає екс-прем’єрка.

Кірєєв оголошує перерву і йде до нарадчої кімнати.

Тимошенко і її соратники залишаються у залі.

Через кордон огорож Юлія Володимирівна з вдячністю обіймає і цілує Турчинова, гладить його по лисині. Поряд мовчазно стоїть чоловік. Йому сьогодні стільки обіймів з боку дружини не перепало, у всякому разі – привселюдних.

- Треба зробити все, щоб режим пішов під тиском патріотів, - заявляє екс-прем’єрка.

Тимошенко розповідає соратникам про своє перебування в СІЗО.

- Там подвір’я було розписане словами, які я досі не вивчила (йдеться про нецензурну лексику – Авт.), так вони все побілили і зранку о шостій я бігаю, і на стінах зараз написані слова підтримки, намальовані квіточки, - посміхаючись, повідомляє лідерка “Батьківщини”.

Каже, ставлення до неї в СІЗО з боку ув’язнених дуже добре.

- Йдеш – з усіх камер махають, звучать слова підтримки... Там сидить середній клас. Або ті, хто не платили хабар і або ті, хто у якомусь звіті не там поставив кому... Люди роками сидять без жодного засідання суду!

Тимошенко говорить, що у Лук’янівському СІЗО побували майже всі політв’язні. “Мекка політв’язнів”, - охрестила екс-прем’єрка місце свого сьогоднішнього перебування.

- Завтра у мами день народження... – з ностальгією промовляє Юлія Тимошенко.

Втім, на жаль, на святкування до мами донька не потрапить. Рішенням Кірєєва Тимошенко залишають під вартою...

Далі буде