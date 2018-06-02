Суд над Тимошенко: Шлапака облили водою, Соколовського вирішили привести силою

У понеділок на засіданні у справі Юлії Тимошенко найбільше розмов було навколо відсутніх свідків – Віктора Ющенка, Юрія Бойка та Богдана Соколовського. Зранку журналісти в черзі під дверима Печерського суду активно обговорювали: чи прийде екс-Президент Ющенко, адже раніше його прес-секретар Ірина Ванникова повідомляла, що Віктор Андрійович повернеться в Україну з відпустки 15 серпня. Сьогодні ж з’явилася інформація, що нібито Ющенко прилетів з Парижа. Більше того, ЗМІ пишуть, що колишній президент взагалі офіційно відмовився свідчити у суді у справі Тимошенко. Свідка Соколовського головуючий Родіон Кірєєв постановив привести до суду силою, мотивуючи тим, що колишній представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Соколовський неодноразово викликався до суду, але ігнорував “добровільні запрошення”.

Міністра палива та енергетики Юрія Бойка, без згадування ім’я якого не проходить жодне засідання, пан Кірєєв теж вирішив викликали на допит. Добровільний, поки що.

Втім, по порядку.

У суді вперше в якості захисника, вдягнена в чорний діловий костюм, з’являється донька Юлії Тимошенко Євгенія Карр у супроводі батька. Щоправда, Олександр Тимошенко швидко залишає своїх дівчат і покидає суд ще до початку засідання.

Юлія Тимошенко виглядає бадьоро. З посмішкою вітає зранку нардепів і журналістів.

– Дякую, що підтримуєте мене в цей важкий момент, – звертається вона до присутніх

– Тримайтеся! – вигукують з зали.

Першим свідком викликають заступника директора Інституту держави і права НАН України ім. Корецького Володимира Нагребельного, який на прохання Генпрокуратури проводив експертизу директив, виданих Тимошенко НАК «Нафтогаз».

– Я маю бути залучений в якості експерта, ¬ розпочав свої вільні покази у справі пан Нагребельний. – 25 лютого 2009 року на адресу Інституту держави і права прийшло звернення від Генеральної прокуратури за підписом Корнякової (Тетяна Корнякова – колишня заступниця генерального прокурора – Авт.), щоб дати правову оцінку укладеним газовим контрактам і юридичну оцінку так званим “директивам”... А 6 травня 2010 року до нас звернулася ГПУ в особі Кудрявцева ( Віктор Кудрявцев - колишній заступник генерального прокурора – Авт.) з дещо іншим формулюванням дати оцінку директивам.

Нагребельний наголошує, що в українському законодавстві немає визначення поняття “директива”, а термін “директива” вживається в законі “Про міжнародні договори”.

– Тому, на моє глибоке переконання, треба дивитися не на назву, не на форму, а на зміст документу, – каже він.

Науковець зазначає, що з юридичної точки зору, якщо контракти укладалися суб’єктами господарювання, це підпадає під дію закону про зовнішньоекономічну діяльність, який не передбачає терміну «директива».

– Водночас, прем’єр-міністр держави не є, образно кажучи, директором ЖЕКу або директором об’єднання «Азот». Колеги з Європи дивувалися, що ми намагаємося у законі про Кабінет міністрів виписати всі повноваження. Я прийшов до висновку, що органи державної влади повинні діяти у спосіб, передбачений законами України і Конституцією. Але у нас, на превеликий жаль, виписані повноваження, але відсутній спосіб їхнього виконання. І я прийшов до висновку. Я вважаю це (директиви) способом виконання повноважень НАК «Нафтогаз». Тому це не є перевищенням повноважень.

Нагребельий каже, що треба сприймати директиви як спосіб доручення прем’єр-міністра керівнику особливого суб’єкту господарювання на виконання повноважень.

– У висновках дійсно міститься висновок щодо невідповідності договорів (між Україною та Росією щодо газу – Авт.) на той час законодавству. Але в будь-якому випадку будь-яких правових наслідків це немає, якщо їхня недійсність прямо не встановлена або в судовому порядку вони не визнані неправомірними. Отже, вони є дійсними.

Обвинувачення вбачає розбіжності у висновках науковця. Захисники заперечують.

– Це тиск на свідка, – обурюється Тимошенко

– Я не бачу жодних протиріч у висновках, – наголошує Нагребельний. – Жодного протиріччя між першим і другим висновками я не бачу, і будь-які фахівці не побачать, оскільки все залежить від того, як ставилися питання.

Тимошенко цікавиться у свідка, чи перевищила вона свої повноваження, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра, коли надавала директиви за підсумками переговорів з газових питань з прем’єр-міністром Росії Міністерству палива та енергетики для передачі їх НАК «Нафтогаз».

– Якщо Міністерство палива та енергетики відповідно до регламенту Кабінету міністрів входить до його складу, то прем’єр-міністр має право надавати йому доручення, вказівки... – зазначає Нагребельний.

- Чи повинна я відповідати за наслідки переговорів та дій?

- У всьому світі за це наступає лише конституційна правова, тобто політична відповідальність… Інколи вона навіть гірша, ніж кримінальна.

Наступний свідок – колишній перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр Шлапак. Каже, газові контракти, які підписала Тимошенко, “кабальні” і “асиметричні”.

– Газ для нас став дорожчий, ніж для німців і австрійців, а ставка на транзит залишилася така сама – 1,7 долара (як і до укладання договору – Авт.). Україна зобов`язувалася платити за певний обсяг газу незалежно від використання. А Росія не брала жодного зобов’язання. Україна не мала права переривати транзит газу, тоді як росіяни при виникненні конфлікту могли повністю припинити постачання газу.

Шлапак розповідає, що з текстом газових контрактів між «Нафтогазом» та «Газпромом» тодішній Президент Ющенко ознайомився тільки завдяки Службі зовнішньої розвідки.

– Після повернення нашої делегації з Москви з підписаними контрактами Президент (Віктор Ющенко) попросив надати йому контракти. Йому було відмовлено в цьому. Відповідно, довелося отримати ці контракти, оскільки хотілося з’ясувати, про що йдеться, іншим шляхом. І Служба зовнішньої розвідки забезпечила ці контракти.

Колишній перший заступник глави Секретаріату Президента також наголошує, що на 1 січня 2009 року в України у газових переговорах з Росією була значно сильніша позиція, ніж сьогодні.

– Враховуючи, що меморандум (меморандум між урядами Росії і України про співробітництво в газовій сфері, підписаний в жовтні 2008 року щодо поступового переходу на ринкові ціни на газ – Авт.) існував, щось забороняло Азарову і Януковичу домовлятися про знижки на газ? - питає свідка підсудна.

¬ Меморандум – протокол про наміри, а не юридичний документ, - парирує Шлапак.

– Це імперативний документ! – наполягає Тимошенко.

– Підсудна, ви тиснете на свідка, – робить зауваження Кірєєв.

– Чи є в Меморандумі пряма заборона отримувати знижку? – продовжує допит Тимошенко.

Це питання в різних формулюваннях прокурори опротестовують. Тож, не дочекавшись відповіді Шлапака, Тимошенко сама відповідає на запитання.

- Заборони передомовлятися немає. Просто Азаров з Януковичем не вміють домовлятися. От ми б домовилися! – зазначає екс-прем’єрка.

За що знову отримує “прочухан” від Кірєєва.

– Чи були у Ющенка більш вдалі офіційні пропозиції щодо вирішення газового питання на той час? – запитує Тимошенко Шлапака.

– Не було, – визнає він.

– Чи могли ми взяти газ деінде?

– Ні, – каже соратник Ющенка.

– Чи була можливість в країні заплатити другий раз 1,7 мільярда доларів за борги “РосУкрЕнерго” перед “Газпромом?”

– Україна заплатила 2 мільярди доларів 30 грудня 2007 року. Те, що РУЕ не розрахувалася – це їхні проблеми… Ніякого відношення до виникнення кризи ця історія не має.

Шлапак зазначає, що зараз Україна не може в односторонньому порядку розірвати підписані у 2009 році контракти, оскільки, переконаний він, у такому випадку Європа може стати на бік Росії, побоюючись виникнення чергової газової кризи.

– Нас все одно ткнуть мордою в цей контракт, – наголошує він.

Після допиту Шлапака на годину оголошують перерву “для відпочинку”.

Прихильники Тимошенко, які майже оселилися під Печерським судом, вже поінформовані про свідчення Шлапака і блокують йому вихід з двору суду, голосно скандуючи “Ганьба!” Його обливають водою та збивають з обличчя окуляри. Шлапак змушений повернутися до двору суду і тікати через «чорний хід».

– Як би тоді зустрічали після показів Ющенка?.. – гадали журналісти.

По закінченню перерви Кірєєв розпочинає розгляд скарг і заяв.

Перша – Соколовського, який просить публічно спростувати інформацію, що він начебто ухилявся від свідчень. Нагадаємо, колишній представник президента з міжнародних питань енергетичної безпеки звернувся до Печерського райсуду з проханням не викликати його як свідка на допит з 10 серпня до 1 вересня, зіславшись на «термінову необхідність особистого (стан здоров’я) і виробничого характеру».

Прокуратура не проти “силового методу” доставки Соколовського на допит.

Захисник Юрій Сухов переконаний, що суд не використав всі можливості закликати Соколовського прийти добровільно.

– Це відома особа в країні. Думаю, що не нормальним буде, коли його в кайданах приведуть до суду.

– Я категорично заперечую, щоб ще до однією людини чинилося в цій фальшованій справі будь-яке хоча б мінімальне насильство, – заявляє Тимошенко.

Кіррєв оголошує перерву і йде до нарадчої кімнати. Вирішує таки примусово привести Соколовського до Печерського суду.

Прокурори просять залучити в якості свідка Бойка. А Тимошенко хоче допитати членів свого уряду та представників "Укртрансгазу".

Обвинувачення каже, що виклик міністрів уряду Тимошенко буде зайвим. Мовляв, багато міністрів вже висловилися стосовно засідання 19 січня 2009 року і багато з них деталей не пам’ятають.

Тимошенко обурена.

¬ Петро Крупко (тодішній міністр Кабінету міністрів) безпосередньо готував документи на засідання уряду 19 і 21 січня, - зазначає екс-прем’єрка. – Якщо суд відмовляється запросити цю людину, то чи потрібно суду взагалі встановлювати істину?... Як можна не викликати головного бухгалтера “Нафтогазу” і “Трансгазу”?

Рішення Кірєєва - суд вважає заявлене клопотання передчасним. Прокуратуру ж задовольняють – Бойка викликають на допит.

Національний союз письменників України, народний депутат Володимир Ар`єв (НУ-НС) і правозахисник Василь Карпюк готові узяти екс-прем`єра України Юлію Тимошенко на поруки. Навіть Чернігівський шкірвендиспансер просить Крієєва про заміну запобіжного заходу.

Захисники вимагають того самого. Наводять нові заяви різних держав і організацій щодо неправомірності утримання Тимошенко під вартою. За долю Юлій Володимирівни вже хвилюються навіть в Австралії.

– Цей процес став “чорною міткою” для влади, – каже Тимошенко. – Весь світ говорить, що це політичне переслідування. Ніколи в житті жодна країна світу не заявила б про політичне переслідування мене, якщо б вона не була переконана в кожному своєму слові... Сьогодні, після свідчення Нагребельного чи не прийшов час згортати це шоу, чи не прийшов час вивести Україну з-під удару? Можливо, вам як судді треба набратися мужності і згорнути це шоу? І не тільки закрити це шоу, але й закрити за статтею 6 пункт 2 (за відсутністю складу злочину – УНІАН) цю справу…, бо по вас, пане суддя, сьогодні в світі роблять висновок про стан правосуддя в Україні, по вас, пане прокурор, про стан прокуратури.

У залі лунають бурхливі оплески. Зарано. На Кірєєва вони не діють. У звільненні Тимошенко з-під варти вчергове відмовлено.

– Ганьба Кірєєву! – вигукують присутні.

– Будьте сильними! Все буде добре, – наставляє соратників Тимошенко. – Людям привіт передавайте. На жаль, я не можу до них вийти. Подякуйте їм. І зв’яжетесь з нашими діаспорними організаціями. Передайте їм привіт і подяку за підтримку!

... Десятки беркутівців у дворі вже готові до початку традиційної “спецоперації” з вивозу Тимошенко з Печерського суду…

Далі буде