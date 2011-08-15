Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні прилетів з Парижа до Києва. Про це повідомляє одна з користувачок Facebook, яка летіла з екс-Президентом одним літаком.

Нагадаємо, що В.ЮЩЕНКО має з’явитися як свідок у Печерський районний суд Києва, який розглядає порушену проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО «газову справу».

5 серпня прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА повідомила, що колишній Президент надасть свідчення у кримінальній справі проти Ю.ТИМОШЕНКО після повернення з відпустки. Вона наголосила, що орієнтовно В.ЮЩЕНКО повернеться в Україну після 15 серпня.

Однак нашому агентству не вдалося зв’язатися з представниками В.ЮЩЕНКА, щоб перевірити інформацію про його повернення в Україну: у прес-службі партії «Наша Україна» нас відсилають за коментарями до І.ВАННИКОВОЇ, однак вона або не бере слухавку, або «скидає» дзвінки.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ постановив звернутися до Генеральної прокуратури України щодо встановлення місця проживання колишніх Президента В.ЮЩЕНКА, міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, радника глави держави Богдана СОКОЛОВСЬКОГО та першого заступника глави Секретаріату Президента Олександра ШЛАПАКА для виклику їх на допит як свідків у кримінальній справі проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо підписання газових контрактів з Росією у 2009 року.

Раніше, коли Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокат подавали клопотання про встановлення місць проживання В.ЮЩЕНКА, В.ПИНЗЕНИКА, Б.СОКОЛОВСЬКОГО та О.ШЛАПАКА, Р.КІРЄЄВ зазначив, що суд неодноразово направляв повістки про виклик цим особам, але вони не з’являються до суду.