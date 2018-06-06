Суд над Тимошенко: долучити до справи “ключовий документ” Кірєєв відмовився

«Ви можете зі мною розправитися: у вас є все для цього: влада, гроші, повноваження... Усе, що сьогодні відбувається на судовому процесі, стосується майбутнього нашої держави»…

Знову про медобстеження

Останні судові засідання в Луценка і Тимошенко починаються за однією схемою – опозиціонери за ґратами просять допустити лікарів для медобстеження. У СІЗО їхнє здоров’я похитнулося.

– Згідно з даними, які має суд, стан здоров’я підсудної не змінився, – категорично відповідає суддя Родіон Кірєєв на клопотання адвоката Тимошенко Олександра Плахотнюка надати дозвіл на проведення обстеження стану здоров’я екс-прем’єрки її особистим лікарем

– До мене прийшов консиліум чиновників... Але я не хочу представникам влади дозволяти проводити моє обстеження. Я їм не довіряю і не знаю, з якими намірами приходять люди від президента України і Адміністрації президента, – наголошує Юлія Тимошенко.

– Ваші твердження не відповідають дійсності, – обурюються Кірєєв. – Суд неодноразово надавав можливість проводити обстеження здоров’я, а ваші особистий лікар і медсестра були допущені до огляду стану здоров’я, але ви не скористалися своїм правом.

– Я інформую суд: мій лікар і медсестра формально включаються до цієї комісії, але не допускаються, щоб взяти аналіз крові... – не здається підсудна.

Томи кримінальної справи множаться

Після словесної суперечки, пообіцявши ще раз розглянути клопотання поза межами судового процесу, Кірєєв починає де-юре “досліджувати матеріали справи”, де-факто – щось монотонно бурмотіти, гортаючи сторінки незліченних томів.

А з кількістю томів кримінальної справи Тимошенко і справді виходить якась плутанина.

У руках у Кірєєва дивним чином з’являються все нові й нові томи. Після зачитування 21-го тому Кіррєв приступає до 22-го, потім до 23-го.

Суддя чомусь не повідомляє про загальний обсяг кримінальної справи Тимошенко, створюючи інтригу на порожньому місці.

Захист намагається добитися перерви для ознайомлення з матеріалами новостворених томів. Однак головуючий прохання ігнорує.

Раніше прокурор Лілія Фролова заявляла, що кримінальна справа нараховує 21 том, з яких 14 – матеріали досудового слідства та 7 – матеріали судового слідства.

(Уже пізніше пані Фролова пояснить, що нові томи сформувалися під час судового розгляду з клопотань, протоколів і заяв).

Долучити до справи “ключовий документ” Кірєєв відмовляється

Покінчивши з останнім 23-м томом, Кірєєв починає зачитувати документи, які залучаються до справи як докази.

За клопотанням адвокатів суддя погоджується долучити до матеріалів справи лист колишнього генпрокурора Олександра Медведька, у якому зазначається, що екс-прем’єр-міністр мала право давати рекомендації Нафтогазу щодо газових контрактів.

Також за клопотанням захисту до справи долучають лист контрольно-ревізійної комісії, датований 2010 роком, у якому, за словами адвоката Тимошенко Миколи Сірого, «прямо вказано, що неможливо встановити будь-які збитки з урахуванням підписання зовнішньоекономічних контрактів, тому що немає даних про те, що ці контракти були укладені на завідомо невигідних умовах».

Перед перервою Кірєєв ще зачитує клопотання про приєднання до матеріалів справи в якості доказів висновку компанії Ernst&Young, у якому подається правова оцінка угод, підписаних у Москві 20 січня 2009 року, публікацій про перебіг газових переговорів у 2009 році та "Науково-консультаційного висновку щодо постанови про притягнення в якості обвинуваченої Юлії Тимошенко і аналіз обвинувального висновку завідувачем кафедри кримінології університету Шевченка Андрушком".

Після перерви аналіз обвинувального висновку Андрушка таки долучають до матеріалів кримінальної справи. А ось навколо висновків Ernst&Young виникає бурхлива дискусія.

На думку захисту, цей аудит є "ключовим документом", який доводить невинуватість Тимошенко.

– Четвертий раз ми виходимо з клопотанням долучити міжнародний аудит Ernst&Young. Більш достовірного, компетентного документа про господарську діяльність Нафтогазу не існує, – наполягає Тимошенко. – Документи цієї компанії приймаються банківськими установами для здійснення кредитування. Цьому аудиту довіряє світ. Тому я прошу обов’язково залучити аудит... Він базується на бухгалтерських документах. Більш вагомого доказу немає. Він спростовує головну тезу (прокурорів. – Авт.) – про наявність збитків (Нафтогазу). Їх просто не існує.

Кірєєв відмовляється залучити як доказ до матеріалів справи аудит діяльності Нафтогазу, здійснений Ernst&Young.

Тимошенко обурена.

– Нам відмовлено в долучені ключового документа, ключового доказу того, що ніяких збитків у 2009 році компанії “Укртрансгаз”, яка здійснює безпосередньо транспортування російського газу через територію України, не було завдано, – каже Тимошенко. – Не долучивши цей документ, який має міжнародний статус і є більш достовірний, ніж усі документи, подані ГПУ, суддя відмовляється встановлювати істину в справі й штучним чином усуває з кримінальної справи справжні обґрунтовані докази, які неможливо спростовувати і які прямо суперечать висунутому обвинуваченню. Це є доказ того, що справу намагаються далі фальшувати й вирок намагаються готувати незаконно... Суддя діє на боці обвинувачення.

Зала вибухає оплесками.

– Ви допускаєте висловлювання, які свідчать про зневагу до суду!.. – починає традиційне “приборкання норовливої” Кірєєв.

– Пане суддя, коли ви щодня будете їздити в Лук’янівське СІЗО і вас будуть утримувати в бетонних норах разом із тарганами, я вам нагадаю цей ваш монолог, – не відступає Тимошенко, викликаючи нову хвилю овацій у залі.

Піднімається прокурор.

– Оскільки вона у своїй промові допустила звинувачення... – починає він промову.

– Не “вона”! У мене є прізвище, – наголошує екс-прем’єрка.

– Підсудна допустила у своїй промові звинувачення сторони звинувачення про фальсифікацію справи, – продовжує прокурор. – Такі заяви є голослівними.

– Мене залишилося тільки розстріляти, – парирує Тимошенко. – Уже посадили, уже сфальшували справу...

– Ви вкотре порушуєте порядок в залі судового засідання, – знову починає суддя виховний процес.

– Це цирк, театр і абсурд, – не відступає Тимошенко.

– Ви провокуєте суд на видалення вас із зали судового засідання, – наголошує Кірєєв, додаючи. – Суд не піддається на провокації.

– Тобто ви на це отримали вказівки, – посміхаючись парирує екс-прем’єр.

Докази прибутковості

Ще одним доказом захист просить долучити до справи висновок експертного дослідження ТОВ “Центр судових експертиз “Альтернатива”.

Клопотання задовольняють частково.

У цьому висновку, копія якого потрапила в розпорядження УНІАН, між іншим зазначено:

“Відповідно до звітів НАК “Нафтогаз України” про розрахунки ліцензіата з власниками природного газу та споживачів з ліцензіатом за спожитий природний газ та даних АТ “Ощадбанк” щодо курсу долара США до гривні, вартість 1 (однієї) тисячі кубічних метрів технологічного газу, використаного ДК “Укртрансгаз” на виробничі потреби без урахування ПДВ, у доларовому еквіваленті, в період 2008-2009 рр. дорівнювала:

– в період лютий-грудень 2008 року – 212,61 дол.;

– у 2009 році – 162,14 дол.”

Другий висновок експертного дослідження: “Відповідно до наданих документів діяльність ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України” по транспортуванню газу у 2009 році є прибутковою. Чистий прибуток склав 32320,7 тис. грн.”.

Тобто це є підтвердженням того, що діяльність Нафтогазу була прибуткова.

Як “Шустер Live” Кірєєва розсмішив

Починають досліджувати речові докази.

Адвокат Юрій Сухов просить подивитися запис програми «Шустер Live» від 21 травня.

– Захист вважає, що це єдиний доказ обвинувачення Юлії Володимирівни у цій справі, – каже Сірий. – Тому ми просимо подивитися його.

Кірєєв оголошує перерву для підготовки технічних засобів. Якийсь парубок приходить налаштовувати невеличку плазму.

У залі з’являється народний депутат Ольга Герасим’юк.

– Дякую, що ви мене підтримуєте! – усміхаючись, вітає її Тимошенко.

Герасим’юк розповідає, що скоро їде на ПАРЄ. Тимошенко просить її розповісти там “усе, що тут відбувається”.

Після перерви очі всіх присутніх прикуті до моніторів. Один – для всіх. Інший – персонально для Кірєєва.

Перший гість у студії – російський опозиціонер Борис Нємцов – заявляє, що “Газпромом керують чекісти, газовиків там нема”.

– Половина правління Газпрому вихідці з КГБ і з пітерської мерії, – каже він в ефірі. – Газпром – це особистий бізнес пана Путіна.

Нємцов розповідає, що добре пам’ятає “газову війну” кінця 2008-го – початку 2009 років “як замерзала Європа” і як Тимошенко поїхала домовлятися з Путіним про ціну на газ.

– Я пам’ятаю, як була вдягнена Тимошенко. Вона спеціально так вдягнулася, щоб Путін забув про газ – посміхається Нємцов, і слідом за ним сміється зал Печерського суду. – Вона розрулила ситуацію...

У студії з’являєтьcя Тимошенко.

Згадується “Простоквашино” – “вашу маму і тут, і там показують”.

Юлія Тимошенко в ефірі починає виступ, але «регіоналка» Інна Богословська, перебиваючи її, запитує:

– Тимошенко, ви підписали газовий контракт. На скільки років була знижка?

Екс-прем’єрка пояснює, що контракти, які Росія підписала за останні 4 роки, є типовими для всіх країн, які споживають газ.

– У всіх формула однакова, – додає вона.

– Чи означає це, що у всіх країн однакова ціна в 450 доларів за тисячу кубометрів? – не заспокоюється Богословська, повторюючи це запитання декілька разів і звинувачуючи Тимошенко в брехні.

– Інно Германівно, я вас у минулій програмі попросила попити святої водички, а ви що попили? – іронічно цікавиться екс-прем’єрка в Богословської.

На фразі про «святу водичку» не втримується навіть Кірєєв і починає сміятися, прикриваючи руками обличчя.

«Суд уже не стосується ні мене, ні Януковича»

Захист учотирнадцяте заявляє клопотання про скасування міри запобіжного заходу щодо Тимошенко та звільнення її під заставу або під гарантії поручительства.

– Чим більше відбувається судових засідань, тим більше доказів, що немає підстав для подальшого утримання Юлії Тимошенко під вартою, – каже Плахотнюк.

– Усе, що сьогодні відбувається на судовому процесі, це вже не стосується мене особисто, вас чи Януковича. Це стосується майбутнього нашої держави, європейської стратегії та європейської перспективи України, – звертається екс-прем’єр до Кірєєва, цитуючи йому заяву Президента Польщі Броніслава Коморовського про те, що справа Тимошенко може завадити шкоди євроінтеграції України, і заяву США.

– Ви можете зі мною розправитися. У вас є все для цього: влада, гроші, повноваження... Але це буде піррова перемога для країни, тому я закликаю вас відмінити незаконну санкцію на арешт, яку ви видали безпідставно.

Після невеличкої перерви Кірєєв учотирнадцяте відмовляє.

– Ніяких нових обставин для зміни запобіжного заходу не з’явилося, – резюмує він.

– Ганьба! – прогнозовано лунає в залі.

Тимошенко відводять в автозак. Але час іде – а машина не рушає.

Водій спецавтомобіля, оточеного беркутівцями, починає порпатися у двигуні, відкривши капот. Неполадка.

– Навіть машина має душу! – вигукує якась сердешна пані.

Нарешті хвилин за 15 автозак з екс-прем’єркою заводиться і рушає, щоб зранку привезти її знову...

Далі буде...

Анна Ященко