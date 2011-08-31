США хочуть отримати гарантії, що справа Тимошенко - не політична

Сполучені Штати Америки підтримали заяву сенатора Джона МАККЕЙНА та президента Європейської народної партії Вільфреда МАРТЕНСА, в якій вони закликали українську владу звільнити на поруки колишнього прем’єр-міністра та лідера опозиції Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє сайт AHN.

Відповідаючи на запитання під час брифінгу, речниця Державного департаменту США Вікторія НУЛАНД висловила стурбованість ситуацією довкола судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО. «Ми занепокоєні», - сказала вона.

За словами В.НУЛАНД, США хочуть отримати гарантії, що ця «справа не буде політично вмотивованою».

Як повідомлялося, раніше сенатор США Дж.МАКЕЙН та президент ЄНП В.МАРТЕНС у своїй спільній заяві закликали українську владу звільнити Ю.ТИМОШЕНКО на поруки.

«Поточний судовий процес проти колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та судова практика навколо нього все більше розглядаються як вибіркове переслідування членів української опозиції», – наголосили Дж.МАККЕЙН та В.МАРТЕНС у своїй заяві.

Вони також закликали владу «дати змогу Юлії ТИМОШЕНКО скористатись своїм гарантованим конституцією правом на обстеження лікарем за її власним вибором».