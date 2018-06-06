Друга справа проти Тимошенко – диверсія проти національних інтересів України

Рішення про відкриття чергової кримінальної справи проти Тимошенко за епізодом 1990-х років, найімовірніше, свідчить зовсім не про дурість тих, хто це організував, а про свідоме шкідництво.

Справу організовано таким чином, щоб ясно і недвозначно донести всьому світові, що переслідування Тимошенко мають саме політичний характер.

Саме політичний характер кримінальних переслідувань є нині головною загрозою зриву підписання угоди про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС.

Причому відкриття справи змістовно безглузде – воно не передбачає ніяких наслідків для Тимошенко. Адже термін давності за статтею, яку "шиють" Тимошенко, давно сплив.

Варіантів тут лише два. Або люди в оточенні Януковича намагаються грати свою гру (очевидно, у відомо чиїх іноземних інтересах), наплювавши на всю риторику Президента, його перспективи і міжнародний імідж.

Або Президент від початку був лише знаряддям в їхніх руках. Але тоді не зрозуміло, навіщо була ця його європейська риторика.

Самому Президентові за таку «послугу», що загрожує остаточно зробити з нього ізгоя у світі, варто було б критичніше подивитися на кадри, що його оточують, та переглянути принципи роботи з ними.

Приміром, нещодавно відбулася відставка директора аеропорту «Бориспіль» - після того, як трапом трохи був пошкоджений літак Януковича. Показово, що звільняють зовсім не за безлад і крадіжки багажів у тисяч пасажирів, що стали «візитівками» столичного аеропорту. Але коли інцидент стосується "Самого" - тут без розмов...

Приклад не співмірний, але по суті, ідеться про те, що готова влада поставити вище: інтереси держави чи свою мстивість. Якщо вона вибирає останнє, то її саму також можна буде судити. Адже через особисті фобії і антипатії наноситься величезна шкода стратегічним інтересам країни. До чого це призводить, дуже добре видно на прикладі Білорусі.

Показово, що СБУ не вперше використовується для підриву інтересів України на європейському напрямку. Рік тому, незадовго до візиту Януковича до Німеччини, СБУ не впустила в Україну німецького експерта, главу київського представництва Фонду Аденауера Ніко Ланге. Приблизно після цього випадку в Європі почалися розмови про проблеми зі свободою слова, виборами і демократією в Україні.

Такі розмови повернули Україну на кілька років назад, бо коли з державою починають говорити на такі теми, це значить, що вона потрапляє в статус не зовсім повноцінних держав. З повноцінними державами домовляються про співпрацю, інвестиції, спільні проекти, а з відсталими – про дотримання елементарних прав і свобод.

Інцидент з німецьким політологом було організовано в той період, коли Україна вела дуже напружені і складні переговори з ЄС щодо угоди про асоціацію. Не розуміти значення Німеччини в ЄС – рідкісна дурість, у якій керівництво СБУ важко запідозрити.

Між тим, вступ до ЄС та європейська інтеграція в обох фундаментальних законах України (про національну безпеку і про засади зовнішньої політики) офіційно визнана такою, що відповідає життєвим інтересам України. Зараз ці інтереси ставляться під пряму загрозу, причому у визначальний і, водночас, вкрай тяжкий для України.

Нещодавно через одну з інформагенцій «джерело в українських дипломатичних колах» злило інформацію, що, мовляв, так, як Путін захищає Тимошенко, «захищають тільки агентів впливу». Мовляв, агенти впливу «це не ті люди, що постійно працюють на іноземний уряд, а ті, хто в «годину ікс» роблять те, що іноземному урядові потрібно».

Останні дії щодо зриву Угоди про асоціацію з ЄС у вирішальний для європейського майбутнього України момент (у ту саму «годину ікс») свідчать про те, що Президентові у пошуку іноземних агентів впливу варто насамперед пильніше придивитися до власного оточення.

Олександр Палій