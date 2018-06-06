Друга справа проти Тимошенко – диверсія проти національних інтересів України
Показово, що СБУ не вперше використовується для підриву інтересів України на європейському напрямку. Рік тому, незадовго до візиту Януковича до Німеччини, СБУ не впустила в Україну німецького експерта Ніко Ланге...
|Юлія Тимошенко
Справу організовано таким чином, щоб ясно і недвозначно донести всьому світові, що переслідування Тимошенко мають саме політичний характер.
Саме політичний характер кримінальних переслідувань є нині головною загрозою зриву підписання угоди про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС.
Причому відкриття справи змістовно безглузде – воно не передбачає ніяких наслідків для Тимошенко. Адже термін давності за статтею, яку "шиють" Тимошенко, давно сплив.
Варіантів тут лише два. Або люди в оточенні Януковича намагаються грати свою гру (очевидно, у відомо чиїх іноземних інтересах), наплювавши на всю риторику Президента, його перспективи і міжнародний імідж.
Або Президент від початку був лише знаряддям в їхніх руках. Але тоді не зрозуміло, навіщо була ця його європейська риторика.
Самому Президентові за таку «послугу», що загрожує остаточно зробити з нього ізгоя у світі, варто було б критичніше подивитися на кадри, що його оточують, та переглянути принципи роботи з ними.
Приміром, нещодавно відбулася відставка директора аеропорту «Бориспіль» - після того, як трапом трохи був пошкоджений літак Януковича. Показово, що звільняють зовсім не за безлад і крадіжки багажів у тисяч пасажирів, що стали «візитівками» столичного аеропорту. Але коли інцидент стосується "Самого" - тут без розмов...
Приклад не співмірний, але по суті, ідеться про те, що готова влада поставити вище: інтереси держави чи свою мстивість. Якщо вона вибирає останнє, то її саму також можна буде судити. Адже через особисті фобії і антипатії наноситься величезна шкода стратегічним інтересам країни. До чого це призводить, дуже добре видно на прикладі Білорусі.
|Валерій Хорошковський, Віктор Янукович
Такі розмови повернули Україну на кілька років назад, бо коли з державою починають говорити на такі теми, це значить, що вона потрапляє в статус не зовсім повноцінних держав. З повноцінними державами домовляються про співпрацю, інвестиції, спільні проекти, а з відсталими – про дотримання елементарних прав і свобод.
Інцидент з німецьким політологом було організовано в той період, коли Україна вела дуже напружені і складні переговори з ЄС щодо угоди про асоціацію. Не розуміти значення Німеччини в ЄС – рідкісна дурість, у якій керівництво СБУ важко запідозрити.
Між тим, вступ до ЄС та європейська інтеграція в обох фундаментальних законах України (про національну безпеку і про засади зовнішньої політики) офіційно визнана такою, що відповідає життєвим інтересам України. Зараз ці інтереси ставляться під пряму загрозу, причому у визначальний і, водночас, вкрай тяжкий для України.
|Ромпей, Янукович, Баррозу
Останні дії щодо зриву Угоди про асоціацію з ЄС у вирішальний для європейського майбутнього України момент (у ту саму «годину ікс») свідчать про те, що Президентові у пошуку іноземних агентів впливу варто насамперед пильніше придивитися до власного оточення.
Олександр Палій