Візит до Брюсселя: Янукович руйнує історичний шанс?

Те, що візит українського Президента до Брюсселя може бути скасований, відчувалося ще у п’ятницю. Для тих, хто слухав у телеефірі провладного “Інтеру” виступ голови українського МЗС Костянтина Грищенка, сумнівів не виникало. Коли досвідчений дипломат на запитання: чи відбудеться зустріч Янукович – Баррозу, відповідає, що “питання (візиту) не в конкретній даті, питання, скоріше в тому, щоб ми могли вийти з такого контакту з певним відчуттям реального прогресу”, що “сьогодні головне сконцентруватись, аби завершити фазу переговорів”, “аби вийти на домовленості, з якими ми житимемо довгий час”, “робота триває”, все ставало зрозумілим. Ці слова - не більше, ніж дипломатичне лахміття, яким завуальовується очікування міжнародного конфузу, що його доведеться пережити МЗСу та всій країні.

Залишалося лише чекати, під яким соусом буде скасовано візит. І хто оголосить це першим: ЄС чи Янукович. У понеділок зранку, після погоджувальної ради парламенту стало зрозумілим, що проект декриміналізації статей Тимошенко не має достатньої кількості голосів. Пояснимо, що голосів для декриміналізації статей, за якими судять Тимошенко, не вистачає тільки тому, що Янукович не дає команду своїй фракції голосувати. Так пояснювали джерела УНІАН у фракції ПР.

Учора голова АП Сергій Льовочкін повідомив, що Янукович буде у Брюсселі проїздом, на шляху до Латинської Америки. Сам Президент видав таке: "Я не збираюся просити про послугу. Ми - партнери. Якщо необхідно зустрітися, я готовий. Якщо ні, я полечу далі", - сказав він, очевидно, маючи на увазі наступний візит на Кубу та до Бразилії.

Одним словом, блискучого бліц-кригу цієї команди до Європи не буде.

Що буде далі? ЄС візьме паузу чи “відпустить” Україну у обійми Євразійського простору? Про це ми запитали дослідників з українських інститутів.

Катерина Вольчук, заступниця директора Центру російських та східноєвропейських студій в університеті Бірмінгема:

КЛАНИ СВОЄЮ ВІЙНОЮ НИЩАТЬ РЕПУТАЦІЮ УКРАЇНУ ЄС поділений: Польща, Литва, Чехія ставляться із розуміння до України. Вони кажуть, що Угода про асоціацію “притягне” Україну до Європи. Але країни старої Європи ставляться більш суворо та вимагають більшого респекту до правил демократії. У ці хвилини відбуваються дуже інтенсивні переговори між інститутами Євросоюзу та країнами- членами щодо України. Дуже важко сказати, чим вони завершаться, тому, що процедура прийняття рішень у Брюсселі дуже нечітка. Різні інституції мають різні погляди на ситуацію в Україні. Можливість скасування візиту Януковича є. Україна - не Росія. Але, гадаю, що Київ не до кінця розуміє: путінізація Україна та її євроінтеграція просто несумісні.

Для багатьох європолітиків порушення другої справи по Тимошенко - це свідчення неспроможності Януковича контролювати ситуацію у країні. Європейські політики намагаються, за моїми відчуттями, зрозуміти, хто саме за цим стоїть та як до того ставиться Янукович. Але найцікавіше буде, якщо Янукович таки захоче поїхати до Брюселю. У такому випадку це буде надзвичайно важкий для нього візит.

В України із Європою за 20 років розмов не існувало політичного та документального оформлення взаємин. Угода про Асоціацію давала б таке оформлення та була би стимулом для того, щоб реформувати країну. Це був шанс вийти з практики декларації євровибору, про який ми чуємо двадцять років. На жаль, євровибір вичерпувався закордонними візитами, втім ніяк не відбивався на внутрішній трансформації України. І тепер, коли Україна підійшла впритул до Асоціації, - така пауза. Янукович обіцяв одне, а вийшло зовсім інше. Це підриває довір’я. Це виглядає як неповага до Заходу. Для мене немає сумніву, що йде боротьба кланів. Наслідком боротьби кланів є така нерішучість Президента та відсутність балансу. Адже влада повинна репрезентувати своє рішення, а не озвучувати бажання кланів. Янукович особисто несе відповідальність за те, що відбувається у країні. Зараз дуже складна ситуація. Клани своєю війною нищать репутацію Україну.

Які санкції з боку ЄС можливі, якщо Україна підеш ляхом політичних переслідувань? Не будуть давати візи окремими посадовцям.

Володимир Посельский, віце-президент Міжнародної неурядової організації “Україна в Європі” (Париж):

ВІЗИТ ЯНУКОВИЧА МІГ БИ БУТИ ІСТОРИЧНИМ

Україна ще ніколи не підходила так близько до євроінтеграції. Документ про асоціацію, який повинна була підписати українська влада, був би унікальним з точки зору європерспективи, з точки зору економічної інтеграції. Візит Януковича, який повинен був відбутися, міг би бути історичним. Українська влада зробила дуже багато, практично були завершені ключові питання по Зоні вільної торгівлі, були плани, щоб угоду по Асоціації завершити у грудні. І тут вирок Тимошенко, друга справа проти неї. Звичайно, це все перекреслює плідну роботу української влади. Окрім візиту Януковича, який може бути скасований, будуть інші наслідки. Думаю, що Європа різко скоротить кількість зустрічей із українськими можновладцями, із офіційними українськими делегаціями. Думаю, що зараз посольства європейських держав в Україні також скоротять свою участь в українських форумах та свої зустрічі із українською владою. Гадаю, що Європа не лише взяла час на роздуми, щоб спостерігати за Україною. Вони дали й Україні час визначитися, частиною якого простору влада хоче бачити свою країну.

Джос Боонстра, експерт Фонду Міжнародних відносин і зовнішнього діалогу (Іспанія):

ПРОГРЕС У ПЕРЕГОВОРАХ В РАМКАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА БУДЕ ПРИГАЛЬМОВАНО

Я не виключаю, що можливе відтермінування візиту Януковича до Брюселю. Я не можу пригадати, щоб Брюссель демонстративно повернувся спиною до іншого лідера. Хоча деколи трапляються непорозуміння між ЄС та окремими лідерами. Наприклад, колись із президентом Узбекистану Ісламом Карімовим зустрілися представники ЄС та генсек НАТО, втім не зустрівся представник бельгійського уряду та президент Ради Європи. (Тоді правозахисники закликали не зустрічатися із узбецьким президентом – УНІАН). ЄС буде підтримувати діалог із Україною, хоча прогрес у переговорах в рамках Східного партнерства буде пригальмовано. Україна залишається важливим партнером ЄС у економічних та енергетичних сферах. Гадаю, що ЄС продовжить працювати і над асоціацією, і над документами про Зону Вільної торгівлі, втім це також потребуватиме певного відтермінування. Україна залишиться у геополітичних та економічних розрахунках ЄС. Бо приєднання України до керованого Росією Митного союзу із Бєларуссю та Казахстаном значно би погіршило тло України. Так ЄС використовує такі санкції, як заборона в’їзду та блокування рахунків лідерів режимів, які зневажали міжнародні стандарти та завдавали шкоду прямому людському праву, як це було 2005 року у Узбекистані, та нещодавно у Сирії. Втім, я би вважав небажаними санкції ЄС проти українських урядовців.

Опитувала Маша Міщенко