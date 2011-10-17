Литвин вважає, що для порятунку Тимошенко не вистачить голосів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що у парламенті не буде необхідної кількості голосів депутатів для ухвалення рішення щодо декриміналізації статей Кримінального кодексу, за якими судять екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО та колишнього главу МВС Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час брифінгу.

«Проблема не в законі, проблема в тому, наскільки буде знайдено компроміс для врахування позицій, які викликані політичним моментом і рішенням суду», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому, за словами голови ВР, на даний момент у парламенті не буде «більш як 226 голосів (депутатів) для того, щоб внести хоча б одне із запропонованих (опозицією) формулювань» до закону про гуманізацію відповідальності за економічні злочини.

Водночас В.ЛИТВИН закликав фракції проводити консультації і не намагатися «передавити одна одну».

«Коли буде необхідна кількість голосів і буде узгоджена формула, саме тоді, очевидно, потрібно приймати це рішення. В іншому випадку рішення буде прийнято в редакції, запропонованій Президентом України, що не буде влаштовувати частину політикуму», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

Фракції опозиції пропонують внести поправки до цього законопроекту, які стосуються декриміналізації економічних злочинів. Ю.ТИМОШЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКА обвинувачують у нанесенні державі збитків у великих розмірах.

Сьогодні перший заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що фракція «БЮТ-Батьківщина» ініціюватиме розпуск Верховної Ради, якщо завтра депутати не ухвалять закон про декриміналізацію економічних злочинів.

У свою чергу, лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що парламентська більшість не досягла домовленості з опозицією з приводу законопроекту про гуманізацію відповідальності за економічні злочини.