Литвин сподівається, що у грудні угоду про асоціацію з ЄС таки парафують

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що під час грудневого саміту Україна -ЄС угода про асоціацію буде парафована.

Про це він заявив сьогодні в ефірі Першого національного телеканалу.

“З боку України буде зроблено все, щоб пройти частину її дороги. І я сподіваюсь, що розуміння того, що Україну не потрібно відштовхувати візьме гору”, - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас голова ВР зауважив, що всі прекрасно розуміють, що доля Угоди поставлена в пряму залежність від долі Юлії ТИМОШЕНКО. “Це очевидна обставина, що подальша доля в плані співпраці з Європейським Союзом поставлена в пряму залежність від долі ТИМОШЕНКО. Це факт, який не потребує доводів”, - сказав він. При цьому В.ЛИТВИН зауважив, що під час зустрічі з європейськими політиками намагається аргументувати необхідність того, що не треба давати “додаткові козирі” антиєвропейським політичним силам.