Навіщо міняти паспорти на посвідчення?

Своєчасність законопроекту „Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України”, яким передбачається заміна паспортів громадян України на посвідчення, викликає в експертів деякі сумніви. У Міністерстві юстиції визрів проект: замінити паспорти громадянина України на посвідчення громадянина. 24 травня прес-служба Міністерства юстиції повідомила, що Мін‘юст виніс на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону „Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України”.

Міністр юстиції Сергій Головатий зазначив, що в новому посвідченні буде відсутня прописка (яка була скасована в Україні ще у 2003 році). Прес-служба Мін‘юсту додала, що в посвідчення громадянина України передбачається вносити прізвище, ім’я, по батькові, дату і місце народження, стать, громадянство, сімейний стан, місце проживання (перебування), та особливі відмітки з питань реалізації окремих прав. От і шукайте відмінності від нинішнього паспорта.

Прес-служба також повідомила, що зміна назви основного документа, яке посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України, зумовлена етимологією слова „паспорт”, першим значенням якого є „перепустка до порту”. За загальноєвропейською практикою паспортом є документ для поїздок за кордон.

Ініціативу Міністерства юстиції коментує директор політико-правових програм Центру ім. Разумкова Юрій Якименко:

- Якщо брати до уваги аргументацію Мін’юсту, то, на мою думку, це питання могло б дещо й почекати, своєчасність подання законопроекту викликає певні сумніви.

Справді, внутрішні паспорти України не відповідають загальноприйнятій світовій практиці. У більшості країн особа громадянина засвідчується іншими документами, зокрема правами водія, картками соціального страхування. А власне паспорт видається лише для виїзду за кордон, оскільки цей документ засвідчує громадянство.

Але водночас у цих країнах, як правило, існує загальнодержавний реєстр фізичних осіб, як, наприклад, реєстр платників податків. Він дає змогу ідентифікувати кожного громадянина, отримати дані про нього за будь-яким посвідченням, оскільки всі воно видаються відповідно до бази даних такого реєстру .

А що ми маємо в Україні? Ті ж вибори 2006 року засвідчили, що в нас немає уніфікованої реєстрації та адекватної системи обліку громадян.

В Україні передовсім слід створити загальні бази даних фізичних осіб, а тоді вже робити заміну документів, які засвідчуватимуть особу громадянина. Проте проект закону нічого такого не передбачає.

Крім того, якщо його буде прийнято, це потягне за собою зміни до інших законів, до ряду підзаконних актів. А головне, ця масштабна загальнонаціональна організаційно-технічна процедура потребує чималих коштів - як бюджетних, так і безпосередньо з гаманців громадян. Шкода, що автори законодавчої ініціативи не зазначили, які видатки з державного бюджету потягне реалізація такого закону.

Думаю, висувати такі масштабні ініціативи міністри зможуть лише після формування нового уряду.

Загалом Міністерством юстиції не є суб`єктом законодавчої ініціативи. Можливо, підготовку законопроекту пояснюватимуть відповідними зобов’язаннями, які Україна брала на себе перед Європейським Союзом чи іншими міжнародними організаціями? Але я маю сумніви щодо існування таких зобов’язань.

Записав Іван Солодкий