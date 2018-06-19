Чи вирішить Європейський суд проблеми українських ВІП-в’язнів?

Минулого тижня Апеляційний суд Києва залишив у силі вирок Печерського суду Юлії Тимошенко, що визначає їй, як міру покарання сім років позбавлення волі.

Розгляд скарги супроводжувався принизливими жестами українського правосуддя - спробами зачитати в залі суду діагноз, всю історію хвороби, появою в Інтернеті ролика з камери, де сидить (точніше лежить Тимошенко), уточненнями прокурора Фролової, що хоч вона і хвора, але навіть капці у неї на платформі. Типу, хворий, а на каблуках ходить.

Зараз справа Тимошенко розглядатиметься в Європейському суді з прав людини. Нагадаємо, що від Європейського суду чекає рішення захист і Юрія Луценка. Адвокати колишнього міністра переконані в майбутньому позитивному рішенні європейської судової інстанції. Як проходить розгляд українських справ у Євросуді, які перспективи у процесу після прийняття рішення по українських увязнених, ми попросили розповісти адвокатів, які представляють там інтереси Юрія Луценка і Юлії Тимошенко.

Ігор Фомін, адвокат Юрія Луценка:

У Євросуді є різний порядок розгляду справ. Він може бути публічний, за участю адвокатів. А може бути самостійний розгляд справи суддями. Публічний розгляд, за участю сторін, здійснюється лише за клопотанням сторін. Ми у справі Луценка таких клопотань не заявляли. Ми подали скаргу - і відбулися комунікації Євросуду з державою Україна у справі Луценка. Представники держави виклали позицію, ми виклали свої зауваження, і ми вважаємо, що судді Страсбурга здатні винести постанову без публічного розгляду по суті цієї справи. І нас це цілком влаштує. Наша правова позиція настільки зрозуміла, настільки детально викладена, що наша участь не є обов`язковою. Нагадаю, що ми надіслали скаргу, в якій пояснили, чому порушено справу проти Юрія Луценка і оскаржили питання його незаконного арешту і його право на захист. Ми долучили всі документи, які свідчать про порушення цього права (рішення суду, рішення апеляційного суду) і які свідчать, що ми вичерпали всі національні способи свого захисту. Мене іноді питають журналісти: чи грає якусь роль реакція західних посольств і громадськості? Хочу підкреслити: Євросуд - дуже специфічна організація, ми надаємо тільки юридичні документи, незалежні моніторинги. Ми долучили моніторинг Ради Європи як точку зору незалежних спостерігачів і листа пані Карпачової як персони, яка здійснює нагляд за дотриманням прав людини в Україні. Її листи свідчать про те, що арешт був застосований без наявності на це підстав. Європейський, як будь-який суд, дуже болюче реагує на те, коли на нього чиниться тиск, навіть найменший. Тому тиск громадськості або використання публікацій у пресі виключені. Навіть самі спроби комунікацій з суддями можуть виглядати, як тиск. Я намагався по електронній пошті з`ясувати, коли розглядатиметься наша скарга, і навіть не одержав відповіді.

А як проходить комунікація?

Ми направляємо всі документи кур`єрською поштою в Страсбург. Спілкування з Євросудом йде кур`єрською поштою або електронною. Справи України там розглядає п`ята секція. Скарга Луценка вже розглянута, ми чекаємо рішення. До речі, щодо питань про терміни.

Я проводив ряд консультацій з членами ПАРЄ з приводу Луценка. Вони говорили, що регламент розгляду першочергових справ у Євросуді з прав людини змінюватиметься, щоб справи розглядалися в дуже стислі терміни. Я отримав інформацію, що в січні буде прийнята процедура, яка дасть можливість розглядати такі справи впродовж трьох-чотирьох місяців.

Ну добре, припустімо, є рішення Євросуду. Що далі робить захист?

Відповідно до чинного законодавства України рішення Євросуду з прав людини є обов`язковим для виконання. Питання відновлення права залежить від тексту самого рішення. Ми не знаємо, що буде виписане в рішенні і яким чином Євросуд з прав людини визначиться: яке право Юрія Луценка було порушене, яке не порушене. Чи буде в рішенні відзначено, яким чином має бути відновлене це право, чи не буде – не знаю. Якщо в рішенні суду не міститиметься, яким чином має бути відновлене право, то ми звертатимемося до Верховного суду, щоб він прийняв рішення.

А якщо Євросуд ухвалить рішення, що право Тимошенко на захист було порушене, то який вирок вищої інстанції можна вважати логічним?

Якщо Євросуд вирішить, що її право, передбачене ст. 6 про захист прав людини і основних свобод на справедливий суд було порушено, то відповідно єдиним засобом відновлення права є відміна незаконного вироку.

Валентина Теличенко, представник Тимошенко в Європейському суді:

Європейський суд не є судом вищої інстанції по відношенню до наших українських судів. Європейський суд з прав людини робить висновок щодо того, чи було порушено право особи, передбачене Європейською конвенцією, чи ні. Встановивши порушення, суд може призначити особі компенсацію. Крім того, держава зобов`язана вжити заходів, щоб відновити порушене право. Рішення Європейського суду обов`язкові до виконання, вони можуть бути підставою до звернення до Верховного суду України про перегляд рішень національних судів.

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Чи прийме Європейський суд рішення на користь Тимошенко? На думку юристів, з якими мені довелося на цю тему спілкуватися, залежатиме від того, наскільки продуманий кожен «цвях» у захисті Тимошенко.

Чи виконає українська влада рішення Європейського суду? Опитані нами адвокати, що мали досвід комунікацій з правовою інстанцією Страсбурга, в цьому не впевнені. Рішення Євросуду не означатиме закінчення процесу, поділився з нами один із юристів, закінчення його у будь-якому випадку залежатиме від однієї особи. Які наслідки може потягнути невиконання українським судом рішення Європейського суду? - цікавилися ми? - Іміджеві втрати і виключення України з ПАРЄ.

Маша Міщенко