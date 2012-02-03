Адвокат Іващенка: тюремники дописують у висновки лікарів що хочуть

Державна пенітенціарна служба України у повідомленнях для преси перекручує справжні висновки лікарів щодо стану здоров’я колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві його адвоката Бориса НЕЧИПОРЕНКА.

Як зазначає адвокат, 31 січня В.ІВАЩЕНКО вшосте з початку року був обстежений комісією лікарів МОЗ після завершення призначенного ними медикаментозного лікування і для визначення подальшого.

"Цей факт аж ніяк би не міг вважатися якоюсь визначною подією, якби не чергова оперативна реакція на неї з боку ДПтС з вільним тлумаченням висновків лікарів", - заявив Б.НЕЧИПОРЕНКО. Ці вільні тлумачення, продовжив він, полягають у тому, що у повідомленні прес-служби зазначається: "За результатами медичного огляду членами комісії було констатовано, що з 24 січня п.р. В.ІВАЩЕНКО відмічає деяке покращення свого здоров’я. Загальний стан хворого визнаний задовільним".

Б.НЕЧИПОРЕНКО наголосив, що насправді все "дещо" інакше. "За згодою мого підзахисного, - зауважив адвокат, - я оприлюдню висновки з акту лікарів. У ньому зокрема зазначається: "З 24.01.2012 р. хворий відмічає покращення стану: зменьшення больового синдрому, не турбує біль у лівій нозі. Турбує онеміння в стопах. Скаржиться на хронічний біль у поперековому відділі хребта, який еррадіює в праву ногу, біль підсилюється у положенні стоячи та сидячі, меньше - при ходьбі, однак при тривалій ходьбі біль збільшується. Біль у хребті хворого турбує більше, ніж у правій нозі. Хворий стверджує, що пересуватися легше з використанням милиці та ортопедичного поясу".

За словами Б.НЕЧИПОРЕНКА, після цих слів у медичному акті "ще півтора абзаци констатувань і лише після цього - фраза: "Загальний стан хворого задовільний".

У той же час, підкреслив адвокат, працівники ДПтС "чомусь долучили від себе" слова, яких немає в акті: "Лікування у спеціалізованих закладах охорони здоров’я за межами Київського СІЗО ув язнений не потребує".

Як наголосив Б.НЕЧИПОРЕНКО, у нього складається враження, що медичні обстеження є більш важливими для "інформаційних тенденційних перекручувань прес-служби ДПтС, ніж для лікування В.ІВАЩЕНКА, якого він, поза всякими сумнівами, потребує".

Водночас Б.НЕЧИПОРЕНКО звертає увагу представників пенітенціарної служби на неприпустимість вживати слово "ув’язнений" до особи, вина якої не доведена судом. "Це ніщо інше, як брутальне нехтування положеннями Конституції України! Нагадаю: В.ІВАЩЕНКО є підсудним, суд по справі триває, на сьогодні вина його не доведена, отже він є людиною невиновною. Крім того, стосовно нього обрано запобіжний захід - "взяття під варту". Враховуючи викладене, ДПтСУ, її посадові особи повинні розуміти неприпустимість подібних "довільних" висловлювань, тому що, свідомо принижуючи людську гідність, вони порушують норми законів, Конституції України, Загальної декларації прав людини", - наголосив Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу зі звинувачення В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем під час підписання плану санації держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано в серпні 2010 року. Йому було обрано запобіжний захід – узяття під варту.

За час перебування в СІЗО стан здоров`я В.ІВАЩЕНКА погіршився, проте суд відмовляє екс-керівнику Міноборони в звільненні з-під варти для лікування.