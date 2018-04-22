Чи об’єднаються помаранчеві та біло-голубі, щоб усунути Черновецького?

БЮТ вимагає відставки Черновецького і обіцяє поставити питання про це на найближчій сесії Київради. Лідер блоку НУ-НС Юрій Луценко також погрожує змести київську владу. Партія регіонів посилює свої позиції у місті за рахунок людей з блоку Черновецького і таким чином йде на відвертий конфлікт з мером. Чи здатні політичні суперники об`єднатися, нехай і ситуативно? - УНІАН поцікавився думкою експертів.

Олексій Гарань, політолог: Якщо трапиться патова ситуація на національному рівні, то це може відволікти увагу від того, що діється в столиці...

Я не знаю, чи буде консолідація всіх політичних сил. Це певною мірою буде залежати від результатів парламентських виборів. Якщо раптом трапиться патова ситуація на національному рівні, то це може відволікти увагу від того, що діється в столиці. Основна причина того, що Черновецький ще тримається, полягає в тому, що увага основних гравців зосереджена на національних виборах. Але я не виключаю, що на столичному рівні будуть досягнуті певні домовленості. Ми бачимо, що Партія регіонів, яка підтримувала мера, зараз дистанціюється від нього. Але чи буде докладено зусиль, щоб зорганізувати дострокові вибори, сказати важко. Втім, непопулярність та одіозність мера Черновецького вимагає від політичних сил принаймні зовнішнього відмежування від нього.

Вадим Карасьов, політолог: Отримати вигідні умови задля наступної президентської кампанії без контролю над Києвом неможливо

Швидше за все, об’єднаються. І помаранчеві і сині розуміють, що отримати позиційні переваги на поствиборний період і тим більше отримати вигідні умови задля наступної президентської кампанії без контролю над Києвом неможливо. Столичний ресурс у його широкому діапазоні - від політичного впливу до економічно-фінансово-земельного забезпечення - вкрай важливий. Він важливий для результативної гри під час наступної президентської кампанії і для зміцнення своїх позицій на загальнонаціональному політичному майданчику. Багато що тут залежить від кадрової композиції, складу Кабміну. Але за будь-яких комбінацій майданчик київського мера є ключовим. Він є ключовим і для переможців, і для тих, хто зазнає поразки. Київські політичні “поля та землі” будуть бажаними для всіх. У ході цієї парламентської кампанії всім стало зрозуміло, що слід щось вирішувати із Києвом та Черновецьким. Звідси і активізація політичних гравців навколо посади мера і спроби змінити співвідношення сил, звідси і активізації Партія Регіонів. Наслідком цієї активізації є і відставки заступників мера Салія та Зіміна. Помаранчевим слід буде домовлятися про єдиного кандидата на посаду мера (а я думаю, що навколо Кличка можна домовитися), бо тоді можлива результативна гра Партії Регіонів.

Андрій Єрмолаєв, політолог: Підстав для спільної гри не існує...

Життя багатше за парламентські вибори. У ньому багато конфліктів, у тому числі персональних конфліктів. Конфлікт навколо звільнення заступників Черновецького - це спроба його команди зберегти самостійність, навіть якщо доведеться домовлятися із правлячою партією (якою вони вважають Партію Регіонів). Я не думаю, що цей конфлікт може стати причиною великого політичного зриву. У Партії регіонів та “Нашій України” немає спільних підстав для гри на київському майданчику, бо дуже вже багато команд хочуть отримати тут всю повноту влади. До того ж, немає єдності ані в таборі помаранчевих, ані в таборі синіх у відношенні правил гри. І головне: київська політика занадто багата на суб’єктів. Бо занадто вже велика ціна питання: влада у найбагатшому місці України. Тут важко домовлятися, бо тут будуть конкурувати до кінця. Щодо дострокових виборів мера, то це питання постане не раніше листопада-грудня 2007 року. Бо достатньої кількості формальних підстав для дострокових виборів немає, тож необхідно буде свідомо йти на міську кризу. А вона зможе зробити ситуацію некерованою із вже згаданої причини: підстав для спільної гри не існує... Більш оптимальною мені виглядає розстановка, у якій можливі вибори у Києві стануть частиною загальнонаціональної кампанії з виборів до місцевих органів самоврядування. А це напряму пов’язано із перспективою реформи місцевого самоврядування. У такому сценарії, якщо майбутній парламент прийме рішення про проведення реформи, то тоді не лише Київ, а у всіх регіонах та областях доведеться проводити дострокові вибори. І автоматично вирішиться питання Києва.

Опитувала Маша Міщенко