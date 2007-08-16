Луценко про київську владу, космос і бабло, яке не пахне

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО взяв участь у акції проти намагань мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО прибрати з Майдану Незалежності торгівців українською символікою.

Як передає кореспондент УНІАН, несподівано на Майдані Незалежності, де проходила мистецька анти-гоп-стоп акція «NЕVSEREMOS» на захист підприємців, які поширюють українську символіку, від утисків міської влади, прийшов Ю.ЛУЦЕНКО. Він пояснив журналістам, що прийшов сюди як громадянин, прочитавши в Інтернеті про цю акцію. Ю.ЛУЦЕНКО поставив свій підпис під зверненням проти спроб київської влади ліквідувати намети на центральній площі міста, в яких торгують українською символікою, музикою, книжками.

“В усіх європейських столицях на центральних площах продаються сувеніри національного характеру. Так мусить бути в будь-якій країні, яка пам’ятає про своє коріння”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Він пригадав 90-ті роки, коли на Майдані йшла жвава дискусія між рухівцями і комуністами. “Це місце – український Гайд-парк”, - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.

“Я не кажу, що тут не може продаватись щось інше, але ставитися однаково до торговців пепсі-колою, пиріжками, чи МакДональдсу і тих, хто продає національну символіку, неприпустимо”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО. Але, переконаний він, “розуміти це може та людина, яка в серці відчуває якісь імпульси при слові “Україна”. А ті, хто націлені на космос, відчувають зовсім інші речі, для них бабло є однаковим, і воно не пахне”.

Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що однією з центральних вимог очолюваного ним блоку є дострокові вибори столичної влади. “Ми впевнені, що час покласти край тим, хто занапастив Київ як столицю православ’я, як столицю України, як столицю мистецтва та духовності нашої країни. Як лідер блоку я буду робити все, щоб ця влада була зметена”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.