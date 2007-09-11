Фракція Партії регіонів у Київраді планує збільшуватись

Фракція Партії регіонів у Київській міській раді планує збільшити свою чисельність до 16 депутатів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Київської міської організації Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ.

За його словами, після вступу до цієї фракції депутатів Київради Івана САЛІЯ та Сергія ЗІМІНА її кількість зросла до 12 депутатів.

В.ГОРБАЛЬ сказав, що фракція не буде зупинятися на цій кількості і зараз веде переговори про подальше розширення.

Коментуючи перехід до фракції Партії регіонів І.САЛІЯ та С.ЗІМІНА, В.ГОРБАЛЬ зауважив, що таким чином фракція поповнюється досвідченими й ефективними спеціалістами.

За його словами, «ми поєднуємо наші зусилля», додавши, що також при цьому “ми не приховуємо, що також будемо спільно працювати і під час виборчої кампанії”.

У свою чергу І.САЛІЙ зазначив, що таке рішення не було спонтанним, а є виваженим і продуманим.

На його думку, завдяки збільшенню чисельності фракції Партії регіонів можна буде краще впливати на діяльність Київради.

Як повідомляли деякі ЗМІ з посиланням на джерела в КМДА, минулого тижня 6 депутатів Київської міської ради вирішили перейти у фракцію Партії регіонів. Зокрема, 5 депутатів з депутатської групи “Громадський захисник”, зокрема, І.САЛІЙ, Сергій ЧЕРЕП, Сергій КУЧЕР, Євгеній ШАЛОМЄЄВ і Андрій ВІНГРАНОВСЬКИЙ, а також з фракції Соціалістичної партії – С.ЗІМІН.

У складі фракції до того були: Олександр Богатирьов, Олександр Данилов, Володимир Дейнега, Людмила Качурова, Олексій Омельяненко, Олександр Прогнімак, Михайло Рєзникович, Олександр Рибак, Володимир Філіппов, Олег Шевченко