БЮТ збирається провести сесію Київради до 26 вересня

Блок Юлії Тимошенко у Київській міській раді ініціює скликання позачергової сесії Київради для введення мораторію на продаж землі, на забудову історичної частини Києва та для висловлення недовіри столичному меру Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив один із лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО.

За його словами, для команди БЮТ важливо завершити боротьбу, яку вона веде вже другий рік поспіль.

«Київ окупований кількома родинами», - наголосив М.ТОМЕНКО. За його словами, “в місті діє потужне кланове угруповання, яке на сьогодні потужно стоїть на ногах”. Зокрема, М.ТОМЕНКО зазначив, що заступники та родичі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і О.ДОВГОГО представлені у виборчих списках різних політичних сил, зокрема, у ПР та НУ.

М.ТОМЕНКО вкотре наголосив на високому рівні корумпованості в Києві, додавши, що він, мабуть, є «найбільшим з часів Київської Русі». За словами М.ТОМЕНКА, це стосується різноманітних сфер, зокрема, освіти, охорони здоров’я, об’єктів комунального господарства. Як приклад М.ТОМЕНКО навів обговорення можливості так званого другого рівня приватизації об’єктів комунального господарства. За даними БЮТ, зазначив М.ТОМЕНКО, готується приватизації компанії «Київміськбуд». «Можна уявити, як зміниться після цього цінова політика», - зауважив він.

Також М.ТОМЕНКО вкотре наголосив на великих масштабах незаконної приватизації земельних ділянок у Києві, зокрема тих, що є частинами об’єктів, які мають історичну та культурну цінність.

Як повідомив М.ТОМЕНКО, для того, щоб це все зупинити, БЮТ вже зібрав підписи депутатів своєї фракції у Київраді за проведення позачергової сесії, і сподівається, що цю ініціативу підтримують також інші політичні сили. При цьому він зазначив, що згідно з регламентом достатньою підставою для проведення позачергової сесії Київради є підписи не менш як третини депутатів: у такому разі голова Київміськради зобов’язаний скликати сесію, а якщо він цього не робить, то протягом двох тижнів сесія збирається автоматично. Таким чином, за словами М.ТОМЕНКА, БЮТ розраховує провести таку сесію до 26 вересня.

М.ТОМЕНКО також повідомив, що на сесії пропонується розглянути, зокрема, питання про запровадження мораторію на продаж землі. Таким чином, за його словами, автоматично буде зупинено наміри продати цінні ділянки землі в Пирогово, Феофанії та інших місцях. При цьому він наголосив, що у разі прийняття такого рішення, всі проекти щодо незаконної видачі землі будуть передані для розслідування Генеральній прокуратурі.

Крім того, за словами М.ТОМЕНКА, БЮТ пропонує розглянути питання про мораторій на забудову історичної частини Києва. Він нагадав, що раніше Президент своїм указом вже запроваджував подібний мораторій, однак зараз дію цього документу зупинено, оскільки, відповідно до пояснень Секретаріату Президента, сплив його термін.

М.ТОМЕНКО також переконаний, що Київрада найближчим часом має прийняти новий генеральний план забудови міста і припинити забудову його історичної частини.

Ще одним питання порядку денного позачергової сесії Київради, БЮТ пропонує висловлення недовіри меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Також, за його словами, пропонується, достроково припинити повноваження секретаря Київради Олеся ДОВГОГО.

М.ТОМЕНКО зазначив, що з початком виборчої кампанії вже не тільки БЮТ, а й інші політичні сили активно виступають за прийняття подібних рішень, зокрема мораторію на продаж землі та інших. За словами одного з керівників БЮТ, тепер треба продемонструвати, що вони люблять киян не тільки в політичній рекламі, а й готові довести це реальними рішеннями.