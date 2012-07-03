Більшість українців підтримує надання російській мові статусу офіційної (опитування)

Такі результати соціологічних опитувань надав агентству УНІАН Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Згідно з результатами опитувань, лише 27% респондентів не підтримують надання статусу офіційної російській мові.

Відповідаючи на питання про те, яким має бути статус російської мови в Україні, й обираючи з трьох запропонованих варіантів відповіді, 19% опитаних сказали, що російську мову потрібно виключити із офіційного спілкування по всій території України; 48% вважають, що російську мову потрібно зробити другою офіційною в тих місцевостях, де більшість населення цього бажає; 26% опитаних вважають, що російську мову потрібно зробити другою державною на всій території України.

Більше третини опитаних (36%) вважає, що Українська держава має забезпечувати можливість отримання шкільної освіти російською мовою на всій території України; 45% респондентів вважають, що таке право має забезпечуватись у тих місцевостях, де більшість населення цього бажає; 14% питаних думають, що держава взагалі не повинна забезпечувати таку можливість.

Кожен другий українець (50%) вважає, що російську мову та літературу, як окремі предмети, потрібно викладати в усіх школах України, як російсько-, так і українськомовних; 42% вважає, що ці дисципліни мають бути предметами на вибір - ті учні, які хочуть, можуть їх вивчати; 4% думають, що російську мову та літературу взагалі не потрібно викладати як окремі предмети.

Кожен третій українець (35%) погоджується, що вивченню російської мови в українськомовних школах повинно приділятися така ж кількість часу, як і на вивчення української мови; 37% - що менша, ніж на вивчення української мови, але більше, ніж на іноземні мови (англійська, німецька та інші); і 22% - що має виділятися такий же або менший обсяг часу, ніж на вивчення на вивчення іноземних мов (англійської, німецької та інших).

КМІС у період з 23 травня по 1 червня проводив всеукраїнське опитування громадської думки щодо російської мови. В опитуванні взяли участь 2042 респонденти, що проживають в усіх областях України (включно з Києвом) та у Криму за статистичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,3% - для показників близьких до 15%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Разом з тим, як пише Українська правда, у своїй статті у "Комсомольской правде в Украине" Віктор Медведчук повідомив, що опитування КМІС проводилося на замовлення організації "Український вибір", яку очолює сам Медведчук. Втім, у прес-релізі КМІС не вказано, на чиє замовлення було проведено опитування.