Опозиція перемагає у 10 з 13 київських округів (опрацьовано 32,43% протоколів)

Про це повідомляється на офіційному сайті ЦВК.

Зокрема, в окрузі № 211 за підтримки 28,29% виборців перемагає представник "УДАРу" Микола Бабенко, в окрузі № 212 – представник партії "Батьківщина Віталій Ярема (29,51%), в окрузі № 213 – представник "Батьківщини" Володимир Яворівський (35,98%).

В окрузі № 214 поки ще лідирує представник партії «УДАР» Віктор Чумак (36,8%), який випередив самовисуванця Олеся Довгого на 68 голосів виборців.

Самовисуванка Галина Герега за підтримки 34,95% виборців лідирує в окрузі №215, а самовисуванець Олександр Супруненко – в окрузі № 216 за підтримки 28,37% виборців.

Представники партії "Батьківщина" також поки ще лідирують в окрузі № 217 (Олександр Бригинець – 33,58%), в окрузі № 218 - Володимир Ар’єв (37.94 %), в окрузі № 219 – Володимир Бондаренко (44,69%), у окрузі №220 – Олександр Чорноволенко (32.47%), у окрузі № 221 – Леонід Ємець (31.68%) та у окрузі № 222 - Дмитро Андрієвський (33.28%).

В окрузі №223 лідирує самовисуванець Віктор Пилипишин - 28.36% голосів виборців.