Трійця вигнала Івана Купала?

Щороку на початку літа, на 50-й день після світлого Христового Воскресіння час немов повертає нас до Сіонської світлиці. Кімнати, де весь час після розп`яття і Воскресіння Боголюдини молилися апостоли. Ми купуємо квіти, прикрашаємо будинок зеленню і святкуємо Трійцю. Це свято з одного боку - просте і радісне, з іншого боку - воно є поясненням і свідченням щодо найсерйозніших богословських питань.

Цього дня о дев`ятій годині ранку апостоли, раптово почули шум з небес, який наповнив весь дім і був чутний далеко за його межі. У повітрі з`явилася безліч вогненних язиків, вони на мить спустилися на голови апостолів і лише світили, але не обпалювали. Тим часом шум з неба привернув до Сіонської світлиці безліч іудеїв. Вони були вражені несподіваним для них явищем: учні Христові, галілеяни за походженням, люди не вчені й неосвічені, раптом заговорили іноземними мовами. І, хоч якою різноманітною була юрма присутніх щодо походження і мови, кожен, проте, чув якогось одного з проповідників, який славив Бога мовою його батьківщини. Зішестя Святого Духу, третьої іпостасі Бога - ось що таке Трійця.

Апостоли дивоявленим чином знайшли безліч дарів: дар прозорливості, дар дивотворення, дар роздуму, дар мудрості. В день зішестя Святого Духу хрестилися три тисячі людей, які стали першими членами Церкви, і цей день є початком буття християнської Церкви. День Святої Трійці - день народження Церкви.

За дохристиянських і ранньохристиянських часів у українців навесні завжди була череда веселих весняних свят. Їх звали русальними святами, вони тяглися довго, закінчуючись аж на Івана Купала. У ці дні можна було поминати померлих, тільки в ці дні можна було молитися за потопельників, вшановувати духи предків, нехрещених дітей - так званих «помилкових небіжчиків», людей, що померли не своєю смертю. Тоді носили обіди померлим, зустрічали і проводжали русалок.

І, здається, прихід Трійці чудовий тим, що він «вигнав» з народних святкувань все язичницьке, все, пов`язане з нечистю і потойбіччям. Обрядовість, пов`язана з русалками, еротичною символікою, яку церква не сприйняла, просто померла. Професійні етнографи знають, якими живучими в народі є вірування і традиції. А Трійця не інакше, як Святим Духом стерла з народної пам`яті усіляке шанування нечисті і бісоспілкування. Відкривши у свою чергу силу і любов ще однієї іпостасі Бога.

У канонічному варіанті святкування Трійці шанування померлих залишилося. У суботу до церкви несуть панахиди, звучить церковна молитва і правляться літургії. У неділю ми за народним звичаєи озеленюємо житло і йдемо на службу. «Це свято ми не святкуємо, ми прикрашаємо будинок», - кажуть етнографи, маючи на увазі під святкуванням пишні обряди. Але ті, кому дорогий церковний переказ, насолоджуються благоліпним цієї служби, думками повертаються до Сіонської світлиці, згадуючи зішестя Святого Духу і співраховують себе до тих перших трьох тисяч християн, з яких почалася наша Церква.

Маша Міщенко