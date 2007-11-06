Відомство Шуфрича звинувачують у неефективному використанні 300 млн. грн.

Рахункова палата звинувачує Міністерство зпитань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у неефективному використанні більш як 300 млн. грн. бюджетних коштів у 2006 - першому півріччі 2007 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Рахункової палати.

Згідно з повідомленням, фахівці Рахункової палати провели аудит використання бюджетних коштів МНС і виявили, що міністерство неефективно виконувало бюджетну програму "Забезпечення заходів у сфері цивільного захисту" у 2006 році та першому півріччі 2007 року.

"Показники ефективності, якості і кінцевого продукту, що були визначені в паспортах цієї бюджетної програми в 2006 і 2007 роках, не відповідали меті та назві бюджетної програми", - йдеться у повідомленні.

Тому, вважають у Рахунковій палаті, асигнування за цією програмою переважно спрямовувалися на самозабезпечення, тобто, на утримання і поточні видатки підрозділів та служб системи цивільного захисту (заробітну плату, заходи соціального захисту, премії тощо). “На таку основну складову, як матеріально-технічне забезпечення, у тому числі закупівлю нової техніки та засобів попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і стихійного лиха, кошти, фактично, не витрачалися”, - зазначають у контролюючому органі.

Рахункова палата зазначає, що за відсутності належної бюджетної дисципліни у МНС України та підпорядкованих йому структурних підрозділах в ході використання коштів державного бюджету за цією бюджетною програмою в 2006 році та I півріччі 2007 року використано з порушенням вимог чинного законодавства бюджетних коштів понад 15 млн. грн., неефективно – більш як 301 млн. грн. Прямі втрати бюджету становили понад 16 млн. грн.

Про результати аудиту поінформовано Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України та Раду національної безпеки і оборони України.

Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи направлено звіт про результати проведеного аудиту для відповідного реагування.