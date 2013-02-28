Москаль: людині, яка взяла на себе провину сина Щербаня, дали 4 роки з відстрочкою

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі народного депутата України (фракція “Батьківщина”) Геннадія Москаля.

«Як вказували свідки, слова яких підтверджувалися купою доказів, вбивство скоїв Руслан Щербань. Однак після того, як 3 квітня Руслан Щербань написав свого "знаменитого" листа послу США Джону Теффту, в якому згадав про причетність Тимошенко до смерті свого батька, кримінальну справу щодо подій на полюванні з умисного убивства перекваліфікували в убивство з необережності, а сам злочин узяв на себе безробітний Олександр Новиков», - зазначив Г.Москаль.

На своєму сайті він оприлюднив скан-копію вироку Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 29 серпня 2012 року у справі про вбивство 18 лютого 2012 року на полюванні в заповіднику біля села Сидорово Слов’янського району місцевого мешканця Р.Дроздова.

Відповідно до вироку, О.Новікова визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого статтями 119 ч.1 та 248 ч.1, і засуджено до 4 років обмеження волі з відстрочкою відбування покарання на три роки та зобов’язано виплатити штраф у розмірі 3,4 тис. грн в дохід держави. До вступу вироку у силу О.Новіков залишається під підпискою про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня 2012 року син убитого народного депутата Є.Щербаня Р.Щербань заявив, що вважає екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко причетною до вбивства у 1996 році його батька і закликав прокуратуру провести розслідування.

Після того Г.Москаль заявив, що «Руслана Щербаня примусили звинуватити екс-прем'єра Юлію Тимошенко у вбивстві батька в обмін на уникнення відповідальності за злочин.

«18 лютого цього року біля села Сидорове Слов'янського району Донецької області було знайдено труп 26-річного жителя Донецька Дроздова». «Смерть настала внаслідок вогнепального поранення в груди. Від співробітників МВС, яким можна довіряти, мені стало відомо, що вбивство Дроздова в лісі під час полювання скоїв Руслан Щербань (син убитого в 1996 р. народного депутата Євгена Щербаня) зі своїм товаришем», - цитувало повідомлення прес-служби Г.Москаля «Дзеркало тижня. Україна».

18 травня 2012 р. міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко відмовився коментувати журналістам у Донецьку заяву Г.Москаля про можливу причетність Р.Щербаня до вбивства.

21 травня 2012 року Г.Москаль заявив, що Міністерство внутрішніх справ і прокуратура Донецької області спотворюють інформацію щодо вбивства Дроздова і можливої причетності до цього Р.Щербаня.