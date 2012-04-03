Син Щербаня звинуватив Тимошенко в замовленні вбивства свого батька

Як повідомляє «Остров», про це йдеться в листі Щербаня на адресу посла США Джона Теффта.

Депутат Донецької облради нагадує, що в 1996 році його батько був впливовим політиком, бізнесменом і конкурентом по бізнесу для Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка.

"Я багато разів особисто був присутній під час бізнес-переговорів мого батька з Тимошенко та Лазаренко. Останні весь час вимагали від мого батька поступитися своїми бізнес-інтересами в інтересах компанії ЄЕСУ, неодноразово погрожуючи йому розправою. Про це відомо багатьом іншим людям. Тимошенко Ю.В. хотіла особисто через свою кампанію ЄЕСУ постачати природний газ в Україну, розвинути свій бізнес і компанію в Донецькому регіоні ", - пише Щербань, уточнюючи, що у його батька були багатомільйонні контракти з Росією, Туркменістаном на поставки газу.

"Він відмовився віддати Тимошенко свій бізнес, незважаючи на погрози, у тому числі з боку тодішнього прем'єр-міністра України Лазаренка", - зазначив Щербань.

Він також повідомляє, що Лазаренко в той час був зобов'язаний повернути борг Е. Щербаню в сумі 50 млн. доларів США, чого до теперішнього часу не зробив.

"З рахунків Тимошенко та Лазаренко організаторам вбивства Щербаня було виплачено кілька мільйонів доларів США, що повністю доведено вироком суду. Я довгий час мовчав, поки Лазаренко і Тимошенко були на волі та займали високі державні посади, але сьогодні в мене є шанс довести вину замовників вбивства мого батька Тимошенко та Лазаренко, захистити честь нашої родини ", - заявляє Щербань.

Разом з тим сина загиблого дивує реакція міжнародного співтовариства, в тому числі і посла США, з цієї теми.

"Складається враження, що деякі політики намагаються захистити убивць від правосуддя, інакше не можна пояснити нескінченні ультиматуми українській владі відпустити Юлію Тимошенко з в'язниці та припинити її кримінальне переслідування за замовне вбивство мого батька.

Він також зазначає, що правоохоронці США в свою чергу також не розслідують обставини вбивства його батька, незважаючи на те, що "один з основних його замовників - Павло Лазаренко, який відбуває покарання в американській в'язниці, а його спільник - Петро Кириченко є громадянином США".

"Крім того, за наявною у мене інформацією Уряд США блокує спроби українських правоохоронців проводити необхідні слідчі дії з зазначеними особами на території США.

"Шановний пан Джон Теффт, прошу реагувати на попрання моїх прав людини і громадянина, законів та міжнародних стандартів з боку української влади, європейських та американських політиків у зв'язку з непритягненням до встановленої законом відповідальності вбивць мого батька і прагненням припинити розслідування кримінальної справи, по якій я є потерпілим ", - резюмує Щербань.