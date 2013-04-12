Тюремники заявляють, що Тимошенко сама не йде до Луценка, бо хоче скандалу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, як зазначають в ДПтС, на зустріч із Ю.Тимошенко сьогодні вже прибули народні депутати Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

Водночас в пенітенціарній службі звертають увагу, що жоден з них із заявами про зустріч із Ю.Тимошенко не звертався, однак на підставі звернення самої засудженої, дозвіл на проведення короткострокового побачення було надано.

Наразі співробітники пенітенціарної служби вже повідомили Ю.Тимошенко про прибуття депутатів та запропонувати їй, згідно з вимогами закону, прослідувати до кімнати для побачень.

«Засуджена заявила, що не має наміру пройти до кімнати побачень для зустрічі із депутатами, які прибули до неї», - стверджують в ДПтС.

За даними прес-служби, Ю.Тимошенко вкотре були роз’яснені вимоги закону з цього приводу і пенітенціарна служба продовжує чекати на її остаточну відповідь.

При цьому в ДПтС зазначають, що кімната для побачень розташована на відстані буквально кількох метрів від її палати перебування.

Крім того, підкреслюється в повідомленні, коли на побачення із засудженою прибувають її адвокати, то вона без жодних зволікань завжди проходить до спеціально облаштованої кімнати, де проводить з ними зустрічі тривалістю по 5-6 годин.

«У зв’язку з тим, що поведінка засудженої має на меті спровокувати скандал та звинуватити пенітенціарну установу у тому, що начебто ми не пускаємо депутатів», прес-служба заявляє, що ДПтС та керівництво Качанівської виправної колонії не чинить жодних перешкод у проведенні побачення Ю.Тимошенко з депутатами.

Крім того, в ДПтС готові усіляко сприяти тому, аби таке побачення відбулося у відповідності до вимог чинного законодавства, додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від «Батьківщини» Арсен Аваков заявив, що А.Яценюка, О.Турчинова і Ю.Луценка не пускають до Ю.Тимошенко.

За його словами, недопуск конвойні пояснюють тим, що нібито екс-прем’єр перебуває в душі.