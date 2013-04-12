Яценюка, Турчинова і Луценка не пускають до Тимошенко

Опозиційних політиків Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова та Юрія Луценка не пускають до екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові.

Про це кореспонденту УНІАН сказав народний депутат від «Батьківщини» Арсен Аваков.

“Не пустили”, - сказав він.

За його словами, недопуск народних депутатів та Юрія Луценка до Ю.Тимошенко конвойні пояснюють тим, що нібито екс-прем’єр перебуває в душі.

“Говорять, що Юлія Володимирівна в душі. Включають дурку. Хоча заява є (прохання Ю.Тимошенко про зустріч із Ю.Луценком, О.Турчиновим і А.Яценюком), - підкреслив А.Аваков.

За його словами, зараз народні депутати перебувають на дев’ятому поверсі лікарні перед блоком, де утримується Ю.Тимошенко.

У ці хвилини А.Аваков спустився до журналістів, які зібралися перед прохідною лікарні, і на власний розсуд, не мотивуючи критеріїв вибору, повів кількох журналістів на дев’ятий поверх лікарні.

На прохання кореспондента УНІАН також у групі журналістів пройти до блоку Ю.Тимошенко, А.Аваков відмовив, сказавши: “Послухайте, ви всі коментарі отримаєте тут”.