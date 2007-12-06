День армії глава Міноборони Гриценко ”святкує” на лікарняному ліжку

Сьогодні — День української армії. Головний військовий країни, міністр оборони Анатолій Гриценко, зустрів сьогоднішній день на лікарняному ліжку. Як розповіла газеті "Сегодня"його дружина Юлія Мостова, у міністра сильний бронхіт і дуже висока температура. «Всі карти виявилися сплутаними через хворобу. Тому чоловіка я поздоровлятиму молоком з медом і укутуванням. Але сім`єю зберемося», - запевнила вона. А ще Юлія підготувала сюрприз чоловікові – величезний письмовий стіл, який планують поставити удома. «Його повинні привезти з дня на день», - додає вона.