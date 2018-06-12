Тимошенко взяла самовідвід? Невже?
Зварич чув, що у Тимошенко немає президентських амбіцій... Регіонали кажуть: для неї політика – це війна... Гриценко врятував країну від хаосу: спочатку він не хотів голосувати за Тимошенко, але передумав...
Зварич чув від Тимошенко, що у неї немає президентських амбіцій. Регіонали стверджують, що для свіжовибраного прем`єра політика – це війна. У Секретаріаті Ющенка ще раз нагадали про відміну депутатської недоторканності, а також про нову конституційну реформу, заплановану на 2008 рік. Гриценко врятував країну від хаосу: спочатку він не хотів голосувати за призначення Тимошенко, але передумав...
На це Зваричу можна було б нагадати широко відому приказку: поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Або, скажімо, справа недалекого минулого: внесення прізвища Тимошенко як кандидата в прем`єри до коаліційної угоди НУ–НС і БЮТ. Тобто для повної(?) упевненості з Юлії Володимирівни слід було б вимагати розписку.
До речі, важливий чинник, який теж не можна скидати з рахунку, – час. Знову-таки, на жаль, в Україні для жінки-політика зовнішність набагато важливіша, ніж для чоловіка. А з віком, і це справедливо для всіх жінок, незалежно від роду занять, тільки дерева в парку гарнішають.
Також варто було б врахувати ще і той незаперечний факт, що Юлія Володимирівна – не просто амбітний політик, але й чи не набільш вольовий в усьому українському владному бомонді. Вже до першої п`ятірки (без урахування статі і віку) так точно потрапляє. І чекати, що вона обмежиться передостанньою сходинкою ієрархічних сходів, не спробувавши піднятися на самий верх піраміди влади в умовах, коли у неї для цього є і потенціал і ресурс, було б ну абсолютно нелогічно.
Недивно, що і всередині НУ–НС, яка все ніяк не може перетворитися на єдину партію Ющенка, немає поголовної упевненості в тому, що в 2010-му Тимошенко не претендуватиме на перше крісло України.
|Павло Жебрівський
Також слід зазначити, що у лавах парламентської фракції НУ–НС катастрофічно множиться число нардепів, які голосували за Тимошенко «виключно через необхідність». Причини наводяться різні.
|Анатолій Гриценко
Зрозуміло, з припущенням про те, що у разі другого «прольоту» Тимошенко повз крісло в країні почався б хаос, категорично не згодні опозиціонери-регіонали. На думку Вадима Колесниченка, хаос тільки починається, тому що «Тимошенко сповідує тільки один принцип: політика для неї – це війна, ніякої співпраці, розуміння і бажання почути кого-небудь, у неї немає». Єдине, в чому регіонал погодився з нашоукраїнцем Жебрівським, так це в тому, що правління Юлії Володимирівни приведе до згортання демократії в Україні.
«Влітку цього року Тимошенко сказала чудову фразу, яку золотими літерами потрібно внести до політики України: «Я дуже жалкую, що коли я була прем`єром, ми остаточно не розібралися з цією опозицією». Сьогодні Юлія Володимирівна намагатиметься довести цю справу до кінця, щоб ніхто на території України і слова не змів сказати», – заявив Колесніченко.
На це більшість абсолютно справедливо відповідає, що меншості, мовляв, пропонують прописати в законі про опозицію дієві механізми контролю за владою (правда, закон все одно пройде в такій редакції, в якій його побажає побачити більшість, і з цим не посперечаєшся), а принцип «можу копати, а можу і не копати, хоча мені противне і те, і інше» давно вже нікому не цікавий. Регіонали, здається, вже навіть готові «копати», в сенсі контролювати.
|Віктор Янукович
|Юлія Тимошенко
|Ігор Пукшин
До сказаного залишилося додати тільки одну деталь. 23 грудня Тимошенко вже як прем`єр-міністр України поїхала в Донецьку область, щоб зустрітися з сім`ями шахтарів, загиблих під час аварії на шахті імені Засядька. Без сумніву, в нашій країні інтерес перших осіб держави до проблем постраждалих громадян – важливий чинник, який дозволить постраждалим не залишитися наодинці зі своїми проблемами. Проте проблему шахтарських сімей і ліквідації аварії давно вже взяв під особистий контроль Віктор Ющенко. І навіть розвинув тему до такого рівня, до якого Тимошенко ще не дійшла, – запропонував прийняти закон про метан у вугільних родовищах, покликаний, на думку Президента, забезпечити безпеку шахтарської праці. Президент жваво бере участь і в обговоренні проблеми закриття хронічно аварійної шахти. І особисто її відвідував відразу після аварії, щоб підтримати сім`ї загиблих і оцінити хід аварійно-рятівних робіт.
І ось, як говорили свого часу інститутські викладачі, «питання на п`ять балів»: чи дійсно так необхідно прем`єру, на якій сьогодні висить бюджет наступного року, програма дій уряду і обіцяна нею ж відміна призову в армію (і все це протягом тижня) фактично дублювати роботу, яку вже робить Президент? Та ще й заявляти, що відтепер бере під особистий контроль ситуацію у вугільній галузі?.. Призначати своє власне, ще одне, розслідування причин аварії?.. Розносити в вщент висновки попередньої комісії, з якими вже погодився Президент?.. Невже Тимошенко не довіряє Ющенку? Думає, що в такому питанні він здатний схалтурити? Або ж справа в чомусь іншому?
Олена Перегуда