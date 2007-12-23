Гриценко розповів, що насправді не хотів голосувати за Тимошенко

“Коли ми вперше говорили про уряд на фракції, я заявив, що утримуюсь від голосування. Але коли в день голосування я побачив, що фактично у нас 226 за прем’єра, я свідомо змінив свою позицію, - сказав депутат фракції “Наша Україні – Народна самооборона” Анатолій Гриценко в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV, повідомляє офіційний сайт НУ-НС.

«Коли склав повноваження Віктор Янукович, коли склав повноваження попередній уряд, якби було зірвано голосування по новому складу уряду, ми мали б у країні хаос. Я не дав можливості реалізувати цей сценарій”, - зауважив він.

Анатолій Гриценко також відзначив, що нести відповідальність за діяльність уряду повинні як фракції, так і Президент, і Прем’єр-міністр.