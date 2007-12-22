Янукович обіцяє широкі акції протесту

Опозиція в Україні не допустить звільнення людей за політичними мотивами і не лише контролюватиме владу, але й підказуватиме їй варіанти альтернативних рішень економічних питань.

Як повідомили в УНІАН в прес-службі Партії регіонів, про це лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю телеканалу «Росія».

«Ми бачимо, що вже розгортаються практично політичні люстрації. Сьогодні вже почали пропонувати звільняти просто рядових працівників міністерств, відомств, деяких адміністрацій в регіонах. Кажуть, ваша влада пішла, і ви повинні йти», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що якщо найближчим часом цей процес зупинити не вдасться, то опозиція організовуватиме акції протесту. «Ми організовуватимемо широкі акції протесту проти того, щоб за політичними ознаками звільняли людей, порушуючи закони України, звільняли лише тому, що вони мали якесь відношення до уряду ЯНУКОВИЧА», - заявив лідер Партії регіонів.

Також він нагадав, що опозиція має свої конституційні обов`язки. «І ми зобов`язані ефективно контролювати владу, і не тільки контролювати, але й врешті-решт, підказувати альтернативні рішення, які на наш погляд, є ефективнішими для тієї або іншої галузі, для економіки країни, для виконання соціальних програм», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він вважає, що обов’язок опозиції – домагатися, щоб влада «ухвалювала ці рішення для посилення зростання економіки, поліпшення життя людей і підвищення авторитету України». «Ми будемо створювати широкий опозиційний рух і опозиція буде не тільки в парламенті», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ і додав, що все залежатиме від роботи влади.

«Якщо вона працюватиме ефективно, відповідно, наші дії будуть адекватними. Якщо ж влада працюватиме так, як вона вже продемонструвала своїми першими кроками, наша реакція буде гострою і рішучою», - підсумував В.ЯНУКОВИЧ.

Інтерв`ю лідера Партії регіонів вийде в ефір на телеканалі «Росія» в програмі «Вісті тижня» 23 грудня, зазначили в прес-службі партії.