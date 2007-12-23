Жебрівський жахається: Тимошенко, швидше за все, буде Президентом

Народний депутат України, голова Житомирської обласної організації партії “Наша Україна” Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ прогнозує, що обрання Юлії ТИМОШЕНКО Президентом на наступних президентських виборах призведе до згортання демократії в Україні. Про це він заявив журналістам на засіданні обласного медіа-клубу, передає кореспондент УНІАН.

“Я не проти Ю.ТИМОШЕНКО і розумію, що її треба було обрати прем’єром, однак думаю, що у червні наступного року, швидше за все, почнуться протиріччя, протиставлення Ю.ТИМОШЕНКО Віктору ЮЩЕНКУ і, на жаль, це може бути величезною втратою для демократії в Україні”, - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ і спрогнозував можливі загрозливі для України наслідки цього політичного кроку.

“Коли я говорив “за", голосуючи за обрання Ю.ТИМОШЕНКО прем’єром, то для мене це було дуже важко, бо я розумів необхідність цього на сьогоднішньому етапі, однак усвідомлював і загрозливі наслідки цього кроку, які будуть через півроку, через рік", - зізнався депутат.

При цьому П.ЖЕБРІВСЬКИЙ наголосив, що для нього особисто та для партії “Наша Україна” “демократія в Україні є особливо важливою” і повідомив про намір “відстоювати її завжди і всюди”.

“У Росії люблять Володимира ПУТІНА, однак там немає демократії", - зазначив політик.

“Я усвідомлюю, що швидше за все, Ю. ТИМОШЕНКО буде невдовзі Президентом України, однак я розумію, що це призведе до згортання демократії в Україні, і для мене це - жах", - наголосив П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.