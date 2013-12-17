Янукович виступає за створення умов для прозорої роботи української ГТС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні за підсумками переговорів з російським колегою Володимиром Путіним.

«Якщо говорити про перспективу, звичайно, ми маємо думати, як нам збудувати спільну роботу, яка б створювала мотивації для двох сторін. Я маю на увазі створення умов прозорості роботи української газотранспортної системи, не тільки в газовій, а й у нафтогазовій сфері організувати співпрацю. У нас великі перспективи, і ми маємо спільні проекти, які можемо реалізовувати», - наголосив Янукович.

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При цьому він відзначив, що питання ціноутворення на російський газ є «продуктом нашої спільної роботи».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 грудня, під час двосторонньої зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів.

Україна більш як 5 років веде переговори з Росією і Європейським Союзом з питання модернізації ГТС. Розглядаються варіанти створення консорціумів з управління ГТС у дво- (Україна – РФ) і тристоронньому (Україна – РФ – ЄС) форматах.

Росія в переговорах зі створення консорціуму пропонувала для реалізації неприйнятний для України білоруський сценарій. У 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому».

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об`єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1449.