Російські ЗМІ заплуталися у намірах Газпрому щодо української ГТС

Глава Газпрому Олексій Міллер відповідав на питання журналістів про те, чи може створення подібного консорціуму вплинути на зниження ціни на газ для Києва.

"Питання тристороннього консорціуму вже давно є предметом переговорів між "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України", - цитує Міллера РИА Новости.

У той же час російське агенство ИТАР-ТАСС повідомляє, що Міллер в розмові з журналістами заявив, що не планує обговорювати з українськими колегами тему створення тристороннього газового консорціуму.

"Питання тристороннього консорціуму вже давно не є предметом переговорів між "Газпромом" і "Нафтогаз України", - цитує Міллера ИТАР-ТАСС.

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У середині жовтня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на тлі підготовки України до вступу в асоціацію з ЄС заявив, що питання участі Росії у модернізації української газотранспортної системи Києву, мабуть, більше не цікаве.

У вівторок глава "Газпрому" має взяти участь у переговорах з українськими партнерами, які прибувають до Москви в рамках візиту президента України Віктора Януковича для участі в міждержавних консультаціях.