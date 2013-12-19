Глава МЗС Австрії: Україна повинна зближатися з РФ і з ЄС
05:55, 19 грудня 2013Політика
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Призначений в понеділок 27-річний міністр європейських та закордонних справ Австрії Себастіан Курц заявив, що концепція "або-або" стосовно відносин України з ЄС і Росією не має майбутнього
Глава МЗС Австрії: Україна повинна зближатися з РФ і з ЄС / Фото : lenta-ua.net
"Держави повинні суверенно приймати рішення. Я переконаний, що для України повинно бути в кінцевому рахунку можливо як зближення з ЄС, так і тісна співпраця з Росією. Все інше буде в економічному плані для України безглуздо", - зазначив він, передає РІА Новости.
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Коментуючи твердження журналіста про те, що сьогодні перед Україною стоїть жорсткий вибір - або зона вільної торгівлі з ЄС, або Митний союз з Росією, новий міністр сказав: "Модель" або-або "не має майбутнього".
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