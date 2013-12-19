Польща і Німеччина обговорять ситуацію в Україні

Про свій візит до Польщі Штайнмайер повідомив напередодні під час церемонії вступу на посаду, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Вже в цей четвер я поїду до Польщі, щоб разом з нашими польськими сусідами, які знають про Україну більше ніж всі європейці, подумати, що ми можемо разом зробити, щоб подолати політичну блокаду в Києві", - сказав він.

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За його словами, імпульсом для прийняття рішення про такий швидкий візит до Польщі було недавнє інтерв'ю президента Польщі Броніслава Коморовського німецькій газеті "Франкфуртер альгемайне цайтунг".

У ньому польський лідер поставив європейцям кілька питань, що стосуються України.

"Мова йде про те, чи не занадто в Брюсселі знехтували слабкістю України, зажадавши занадто багато від Києва, що опинився перед вибором між Заходом чи Сходом", - пояснив міністр.

"У мене немає відповідей на ці питання, але я впевнений, що ми повинні їх знайти, перш ніж зможемо допомогти стабілізувати ситуацію в Україні", - уклав він.

Польське агентство друку (ПАП) з посиланням на джерело в уряді повідомило, що до Польщі найближчим часом приїде канцлер ФРН Ангела Меркель. Як очікується, її візит відбудеться після 6 січня.