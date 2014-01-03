Уряд Канади просять запровадити санкції проти українських можновладців

Про це йдеться у відкритому листі групи на адресу міністра фінансів Канади, повідомляє радіо «Свобода».

«Ми просимо Канаду разом із іншими західними демократіями застосувати Міжнародні стандарти боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму проти представників українського режиму, який підпадає під положення цих стандартів. Це стосується більшості, якщо не всіх, представників найвищого ешелону у президентській адміністрації, судової і законодавчої систем», – йдеться у листі.

«Наприклад, прибуток бізнесу сина Президента Олександра Януковича цього року склав тисячу відсотків», – наголошують у канадській Групі сприяння демократії в Україні.

У групі наголошують, що «стан демократії в Україні викликає занепокоєння і потребує всілякої підтримки». «Наша неспроможність відповісти на злодіяння режиму Януковича лише заохочує його і Президента Росії Володимира Путіна. Ми просимо Канаду вийти за рамки слів. Пане міністре, ми просимо вас вжити заходів: для цього наявні всі механізми», – йдеться у листі до міністра фінансів Канади.