Канада засудила силовий розгін людей на Майдані

«Канада глибоко занепокоєна розвитком подій минулої ночі в Україні. Рішення української влади використати загони спеціального призначення проти мирних протестуючих на Майдані в Києві є недемократичним і надмірним. Особливо хвилює той факт, що це відбулося лише через кілька днів після застосування міліцією сили проти мирних демонстрантів, здебільшого студентів", - говориться в заяві.

"Канада та міжнародна спільнота очікують, що українська влада поважатиме і захищатиме права своїх громадян, зокрема права на вільне висловлювання своєї думки.

Канада є разом з українцями в цей важкий час і буде продовжувати дієво протистояти усім спробам утискувати їхні права та свободи. Вчора Палата громад Парламенту Канади присвятила час обговоренню ситуації в Україні.

Ми та наші союзники-однодумці будемо уважно стежити за розвитком подій та розглядати усі можливі методи реагування, які є в нашому розпорядженні»,- зауважив він.