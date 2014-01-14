Біля Верховної Ради зібралися прихильники влади, Беркут і внутрішні війська

Як передає кореспондент УНІАН, по вулиці Грушевського парламент оточений близько 10 автобусами міліції.

Безпосередньо перед будинком парламенту, на площі Конституції, стоять близько 20 автобусів міліції.

На великій території, яку виділено для мітингувальників, перед сценою на площі Конституції наразі знаходиться усього лише близько 250 людей. Проте їх розташовано двома групами так, що перед сценою знаходиться більша частина з них, а менша — біля центрального входу до парламенту. Таким чином складається враження, що уся територія перед сценою заповнена.

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Зі сцени наразі лунають виступи активістів, зокрема, щодо бюджету-2014.

При цьому мітингувальники починають прибувати до Маріїнського парку організованими колонами.

Люди приходять групами від метро “Арсенальна” до сцени.

Територія, де збираються прихильники влади, огороджена по периметру металевими парканами.

Біля будинку парламенту розмістилися сотні бійців “Беркуту” та внутрішніх військ.