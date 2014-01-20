На Грушевського облиті із водометів люди благають про дощовики і теплий одяг - ЗМІ
На вул. Грушевського у центрі Києві продовжуються заворушення. Людей відтіснили від стадіону до дороги.
Зараз на Грушевського працює вже два водомети, передає ТСН.
У соціальній мережі Facebook пишуть про те, що активістам потрібні дощовики та теплий одяг. Киян закликають приносити все, що є сухе і тепле, на вул. Грушевського, адже людей обливають водою із водометів у мороз.
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ТСН зауважує, що кількість людей на Грушевського зменшується.
Як повідомляв УНІАН, біля стадіону ”Динамо” на вул. Грушевського в Києві міліція продовжує спроби облити мітингувальників водою із пожежних брандспойтів.
Якщо раніше правоохоронці використовували водомети для гасіння підпалених мітингувальниками автомобілів, що належать МВС, то зараз потік води скерований у напрямку мітингувальників.
Слід зазначити, що сьогодні уночі в Києві температура повітря - 9 градусів морозу, а відповідно до загально прийнятих у світі норм водометні засоби не можуть бути використані проти людей, якщо температура повітря падає нижче +5 градусів.