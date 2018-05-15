Майдани в регіонах: самоврядування Заходу та кримінальні справи Центру і Сходу

Протистояння українців, незадоволених владою, почалось по всій Україні з «приголомшливого» рішення Кабміну щодо зміни зовнішнього курсу країни з листопада 2013 року. Більше двох місяців тому громадянське суспільство піднялось у більшості областей і заявило про єдність прагнень — від Сходу до Заходу, від Півночі до Півдня – жити гідно, чесно, вільно. На площі українських міст вийшли не політики, а активна громада й еліта – лідери громадських організацій, художники, журналісти, музиканти, студенти, підприємці. Тим часом, керівництво країни дало зрозуміти, що не має наміру дослухатись до волі свого народу, провокуючи криваві розгони мирних акцій протесту.

Однак, побої і затримання активістів громадянського спротиву призвели до того, що в регіонах люди почали масово захоплювати місцеві адміністрації і створювати свої Народні Ради. І, якщо в деяких областях у відповідь на тиск владної вертикалі і правоохоронних органів вдається гідно тримати удар, в інших регіонах багато активістів опиняються за ґратами.

В'язні Сходу та Центру

Так, після декількох невдалих штурмів черкаської ОДА, проти активістів місцевого Євромайдану було відкрито кримінальне впровадження. Десятки затриманих сьогодні лишаються хто під домашнім арештом, а хто і під вартою. Зусилля місцевих активістів налагодити діалог з місцевою владою — марні.

Голова Черкаської ОДА Сергій Тулуб вже заявив, що його відставки черкащани не дочекаються. «Подати у відставку сьогодні найпростіше. З мого боку це був би безвідповідальний крок, але це – не для мене. Я ніколи не відступав від проблем», – пояснює свою позицію губернатор (родом з Донеччини), який, наразі, офіційно перебуває у відпустці. За його словами, багато жителів Черкащини підтримують його в цьому рішенні.

В контексті таких заяв дуже дивним виглядає той факт, що Черкаський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону масових зібрань на головній площі міста з 6 лютого до 15 березня 2014 року. Серед причин, через які заборонено проводити мітинги, є загроза поширення вірусних інфекцій.

В Дніпропетровську поки не забороняють проводити мітинги, однак, після сутичок біля місцевої ОДА наприкінці січня, п'ять осіб перебувають у лікарні, а проти майже сорока порушено кримінальні справи. Тим часом, місцева Народна Рада проводить власне розслідування і складає списки тих, хто керував і озброював так званих «тітушок», які перебували в приміщенні ОДА і атакували місцевий Майдан.

Продовжуються суди і над активістами полтавського Майдану. Їх також звинувачують у захваті приміщення обласної ради 25 січня. А, поки місцева Народна Рада приймає резолюції, провладні сили в регіоні бажають звільнити ОДА від мітингувальників і розібрати їхні барикади. Наразі, відповідальні особи в адміністрації не узгоджують жодних акцій, які могли б призвести до нового протистояння.

В той же час, у Запоріжжі приблизно три десятки учасників місцевого Майдану вже опинились під домашнім арештом, шістьох відпустили на поруки, а ще зо два десятки очікують рішення суду щодо запобіжного заходу проти них.

Очільники вінницької міліції – з народом, а сама міліція – ні

В інших регіонах (і не тільки в Західній Україні) ситуація розвивалась трохи інакше. У всякому разі, на початку протестів — точно. Наприклад, з першого дня виходу на вулиці міста вінничан, місцева міліція нікого не залякувала і не затримувала, охороняючи лише громадський порядок. З кожним виходом на площі жителі міста прагнули почути керівників обласної та міської влади, але губернатор Іван Мовчан не бажав говорити з людьми. Голова ж облради Сергій Татусяк створив комісію, у складі якої були й активісти протестних акцій. Вони спільно напрацювали звернення до президента щодо відставки Кабміну, але це звернення, як стало зрозуміло потім, було, так би мовити, для «замилювання очей». Заспокоїти вінничан та не допустити порушень, які могли б призвести до арештів, намагався лише колишній керівник обласної міліції Віктор Русин. Він, не цураючись людей, говорив, що не допустить порушення громадського порядку у місті.

Кульмінацією акцій протесту у Вінниці стало захоплення 25 січня приміщення Вінницької облдержадміністрації й облради під час позачергової бюджетної сесії облради. Доки міліція намагалась не пустити протестувальників до приміщення, депутати розбігались, хто куди, «чорними ходами», а вже колишній керівник обласної міліції, генерал Русин, як і обіцяв, не допустив кровопролиття.

Місцева самооборона весь час посилено охороняла головні кабінети, долучившись у цій справі до співробітників міліції та СБУ, які перебували у захопленому приміщенні адміністрації цілодобово. Однак протягом години вже було порушено кримінальне провадження за фактом захоплення адмінбудівлі, а, трохи пізніше, до цієї справи додались ще дві статті – за фактом масових заворушень та опору й нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям під час захоплення будівлі Вінницької ОДА та облради. Міліція прозвітувала про 15 постраждалих правоохоронців, 10 з яких були госпіталізовані.

Тим часом, активісти місцевого Майдану разом із народним депутатом Андрієм Шевченко проголосили про створення Народної Ради, яка мала на меті координувати свої дії із Народною Радою України. Головною вимогою новоствореної Ради стала відставка голови ОДА Івана Мовчана й голови облради Сергія Татусяка.

Однак не все так сталося, як гадалося. Третього лютого площа біля приміщення ОДА була очищена від барикад. На додачу, чиновники обладнали вікна першого поверху ОДА залізними завісами. Не відбулось ні відставок місцевих високопосадовціі. Натомість на сайті ОДА від 3 лютого є розпорядження про створення інвентаризаційної комісії, яка має провести повну інвентаризацію усього майна приміщення Вінницької ОДА й облради, а від керівника області лунають гучні заяви про тони вивезеної з адмінбудівлі вибухівки.

Більш того, щодо переслідування місцевих активістів, влада відповідає так: що ніхто з вінничан не затримувався, а правоохоронці проводили за місцем проживання окремих громадян «слідчі дії, санкціоновані судом відповідно до чинного законодавства». «Після чого деякі з них (громадян) запрошені до слідчого управління для свідчення та встановлення їх процесуального статусу» - сказано у повідомленні.

Тому місцеві чиновники вважають, що повністю дотримуються домовленостей з громадськістю і не розуміють, чому ті досі стоять на вулицях.

Львівщина і Франківщина беруть в облогу місцевих регіоналів і губернаторів

Зовсім інакше взаємодія влади і громадянського суспільства виглядає у Львові. Ще 23 січня активісти місцевого Майдану почали блокування приміщення ОДА та баз спецпідрозділу міліції «Беркут» і внутрішніх військ. Вони висловлювали готовність тримати облогу до формування Народних рад на місцях. А вже через два дні на позачерговій сесії Львівської облради депутати визнали Народну Раду України уповноваженим органом представляти інтереси громадян України та створили власний виконком, до складу якого увійшли голови профільних депутатських комісій.

30 січня активісти звільнили приміщення Львівської ОДА і передали її під охорону новоствореного виконкому. В той же день співробітники ОДА поскаржились, що їхні кабінети були опечатані працівниками управління майном спільної власності Львівської обласної ради, що зазначено на печатках. «Законних підстав для такого «виселення» немає... Облдержадміністрація виконує всі умови, передбачені договором оренди приміщення по вулиці Винниченка, 18», – прокоментував УНІАН ситуацію начальник юридичного відділу апарату Львівської ОДА Віктор Кусий.

А, поки прокуратура Львівської області оскаржує рішення Львівської облради, зокрема, щодо утворення виконкому, облрада прийняла рішення про виділення 2 млн. грн на лікування постраждалих під час Революції гідності на Майдані. Крім того, жителі Львова і області продовжують вимагати відставки губернатора Олега Сала, постійно проводять пікети під будинком ОДА і бойкотують бізнес представників Партії регіонів, змушуючи останніх виходити з лав партії.

Ще «народніше» склалася ситуація на Франківщині, де також діють виконком, а всі місцеві депутати — повністю підтримують протести. Лави Партії регіонів там покидають «пачками». Більш того, місцева облрада спромоглася висловити недовіру голові облдержадміністрації Василю Чуднову. Однак губернатор назвав це рішення «верхом цинізму і підлості».

Тернопіль не пускає голову ОДА на роботу

Тим часом в Тернополі не тільки не звільняють приміщення ОДА, навіть попри відповідне рішення суду, а погрожують губернатору «мордобоєм». Як відомо, 6 лютого суд зобов'язав активістів тернопільського Майдану звільнити приміщення облдержадміністрації, а голова облради Василь Хомінець пообіцяв, що двері будівлі Тернопільської ОДА залишаться відкритими для всіх громадян, тому що в цьому ж приміщенні розміщена і облрада. На цьому наголошує і голова Штабу національного спротиву Володимир Стаюра, за словами якого, люди перебувають в стінах ОДА цілком законно: «Вони мають повне право потрапити до нього на прийом. До того ж я, як депутат обласної ради, маю право проводити прийом громадян там, де зібралися люди. Ніде не сказано, що я цього не можу робити біля кабінету голови ОДА».

Наразі, під кабінетом у приймальні керівника області цілодобово перебувають кілька жінок. Одна з них – Надія Прінь – в минулу неділю відсвяткувала тут свій день народження. «Я тут з дочкою – з 23 січня... Але жодного разу не бачила, щоб губернатор Валентин Хоптян приходив на роботу», - розповіла вона.

Водночас активісти Майдану не приховують, що пускати його в кабінет вони, взагалі-то, не збираються. «Для нього принципово потрапити на роботу. Але ми цього не дамо йому зробити, він втратив моральне право керувати областю. Ми станемо щільною стіною і не пропустимо його», – обіцяє Володимир Стаюра.

«Аж до мордобою», – додає активіст місцевого Майдану Олександр Башта (інвалід на інвалідному візку).

До речі, щодо останнього відкрито кримінальне провадження. Чоловіка звинувачують в тому, що він, хоч і був на інвалідному візку, побив 23 січня скло у вхідних дверях ОДА, нападав на міліціонерів та поздирав з них погони.Щоб зняти з себе всі можливі звинувачення в мародерстві, 10 лютого активісти Майдану пройшлися структурними підрозділами облдержадміністрації. У чиновників з’ясовували, чи перешкоджає їм хтось дістатися на роботу і чи не заважає їм хтось працювати. «Всі люди, з якими ми спілкувалися, сказали на камеру, що їм ніхто не перешкоджає виконувати їхню роботу. Ці відеодані ми представимо в апеляційному суді, оскільки вважаємо, що судове рішення про необхідність звільнити людям приміщення ОДА є неаргументованим», – зазначив Володимир Стаюра.

На сьогодні перед входом в адмінбудівлю Тернопільскої ОДА – бочки, в яких палять багаття, щовечора мітингувальники проводять віче в холі або перед входом в приміщення облради та облдержадміністрації. На п'ятому поверсі активісти облаштували кафе «Майдан», до готують канапки, і люди можуть випити гарячого чаю з печивом.

На Рівненщині влада і опозиція вчаться домовлятися

Від областей-сусідів на Заході України відрізняється ситуація на Рівненщині. Після народного Віче 26 січня, на якому була створена Народна Рада Рівненщини, депутати-опозиціонери Рівненської обласної ради намагалися провести сесію облради, але для цього не вистачило кворуму. Та й офіційного розпорядження про скликання сесії не було. Тоді депутати провели міжфракційне зібрання, де створили об’єднання Народна Рада та виконком.

Після низки переговорів, губернатор краю Василь Барташ зберіг за собою крісло. Однак заяву про звільнення написав голова облради Юрій Кічатий. Депутати Рівненської обласної ради не розгубилися і приступили до обрання нового керівника. У бюлетень для таємного голосування було запропоновано внести кандидатури керівника міжфракційного об‘єднання Народна Рада у Рівненській облраді Михайла Кириллова та депутата обласної ради Романа Василишина, який свого часу керував областю та має великий досвід депутатської діяльності. Однак Роман Василишин взяв самовідвід.

З першої спроби підтвердити повноваження Кириллова депутатам не вдалося, але після перемовин депутати від влади і опозиції домовилися: головою облради стає представник Народної Ради, а заступниками залишаються ті люди, котрі обіймають посади нині. Питання було в тому, що опозиція могла би висунути більш досвідчену людину. Такий варіант, як підкреслювалося в кулуарах сесії, міг влаштувати більшість. Врешті зійшлися на тому, що коли опозиціонери беруть на себе всю відповідальність за кандидатуру, то Михайло Кириллов всіх влаштує.

Одразу після обрання, новий голова Рівненської обласної ради Михайло Кириллов склав присягу, виголосив коротку промову, і депутати почали розгляд питань життєзабезпечення області: ухвалили бюджет на 2014 рік. Також депутати одноголосно ухвалили текст звернення «Про питання несення служби працівниками правоохоронних органів Рівненської області у місті Києві». «У зв’язку з напруженою суспільно-політичною ситуацією в Україні, порушенням прав громадян на мирні зібрання, захисту життя та здоров’я, керуючись Законом України про місцеве самоврядування, обласна рада вирішила звернутися на начальника УМВС України в Рівненській області порушити питання перед МВС про повернення з міста Києва працівників правоохоронних органів, у тому числі Внутрішніх військ з Рівненської області та спецпідрозділу «Беркут»», - зазначалося в проекті звернення.

Під час обговорення вирішено було адресувати документ не начальнику обласної міліції, а самому міністру внутрішніх справ.

Після цього депутати Рівненської облради не визнали Народну Раду України колегіальним органом, який має право представляти інтереси народу України. Однак, пообіцяли зробити ближче до людей свою місцеву облраду. Вже 5 лютого в Рівному біля приміщення Рівненської обласної ради відбулося Народне віче, в якому взяв участь новообраний голова Рівненської обласної ради Михайло Кириллов: «Кожен з вас має відчути, що ми не просто так збиралися, не просто так відстоювали свої інтереси. З Рівненщини сьогодні починається перемога».

За його словами, основним завданням влади стане налагодження комунікації з людьми, і громада має шанс створити на Рівненщині таку облраду, якою та має, в ідеалі, бути.

Андрій Вацик, Влада Дмитришина, Петро Хромик