Панове екс-правителі! До вас їде ревізор!

В ці дні увага більшості українців прикута до гучного старту реалізації соціальних обіцянок Юлії Тимошенко. Мільйони пенсіонерів з нетерпінням чекають широко розрекламованого збільшення січневих пенсій. Уряд пообіцяв, що наразі пенсії розноситимуть у колишніх (грудневих) розмірах, але, починаючи з 14 січня, почнуться виплати запланованих надбавок.

Ще більша кількість громадян переймається сьогодні процедурою виплат компенсацій по знецінених внесках в «Ощадбанку» СРСР, яка так різко стартувала. Як заявили члени Кабміну, майже 6 млрд. грн. надійдуть в «Ощадбанк» вже 11 січня, і ті, хто встиг зареєструватися, зможуть відразу ж отримати свою 1 тис. грн. Звичайно, народ сипнув у відділення Банку - хто оформляти папери, а хто вже і за жаданою грошовою компенсацією.

Проте інша частина співвітчизників - правда, не така значна - стурбована зараз зовсім не цими проблемами. Як колишні чиновники уряду, так і багато з тих, хто поки що не позбувся свого крісла, напевно з великою тривогою спостерігають за антикорупційним наступом нового уряду, що розгортається широким фронтом.

Так, глава уряду доручила Міністерству юстиції проаналізувати всі акти Кабінету Міністрів України, видані у період з 4 серпня 2006 року по 18 грудня 2007 року. Предметом експертизи, як повідомили в Мін’юсті, стане виявлення можливих корупційних схем і зловживань при витрачанні бюджетних коштів, відчуженні державного майна і т.п. Новий керівник цього відомства Микола Оніщук вже закликав до співпраці в цьому напрямку громадські, зокрема, законодавчі і правозахисні організації, які зацікавлені у відповідному реагуванні уряду на такі факти.

Також прем`єр-міністр Юлія Тимошенко оголосила про відновлення в Україні функціонування програми «Контрабанді - СТОП!». Вона нагадала, що після відставки її уряду в 2005 році дія цієї програми зупинилася - «разом зі всією боротьбою з контрабандою, кордони практично використовувалися для найпотужнішої контрабанди, яка тільки може бути в нашій країні». Глава уряду повідомила, що буде розглянуто дві конкретні постанови, які дадуть можливість Митній службі і іншим структурам навести лад на кордонах.

Ця заява Тимошенко виглядає дещо неоднозначно. Якщо в дорученні Мін’юсту вказаний період перевірки на корупцію актів за період тільки з 4 серпня 2006 - тобто, з моменту призначення прем`єр-міністром Віктора Януковича, то слова про контрабанду, що поновилася, після її відставки у вересні 2005 року - це камінь у город Юрія Єханурова, який змінив тоді її на посту глави уряду .

Проте два найбільш резонансних напрями антикорупційної ревізії, про які було оголошено днями урядом, це перевірка фінансових зловживань у вугільній галузі і в корпорації НАК «Нафтогаз України». Оскільки саме в енергетичних галузях обертаються багатомільярдні бюджетні кошти, значна частина яких осідає в кишенях державних чиновників.

Негараздам у вугільній галузі Юлія Тимошенко присвятила свій час відразу ж після її призначення на пост глави уряду. Ще в грудні, як відомо, Кабмін у терміновому порядку погасив заборгованість по зарплатах перед шахтарями в розмірі близько 500 млн. грн. Також прем`єр-міністр виїжджала особисто до Донецька на шахту ім. Засядька у зв`язку з низкою аварій там, які призвели до людських жертв.

Про те ж, що в Мінвуглепромі при уряді Януковича відбувалися у величезних масштабах фінансові зловживання, добре відомо. У вересні минулого року були оприлюднені результати перевірки цього відомства аудиторами Рахункової палати. Результати цієї ревізії, про які УНІАН повідомляв детально в статті «Вугільна галузь тріщить по всіх швах», були вкрай негативними. «Фактично Мінвуглепром стає бездонною прірвою, куди у все більших розмірах вимиваються кошти державного бюджету», - наголошувалося в повідомленні прес-служби Рахункової палати. При цьому розміри державних грошей, що виділяються на підтримку вугільної галузі, - небачено великі. У 2006 році на ці цілі було витрачено 3,5 млрд. грн., минулого року - близько 5,7 млрд. грн.

Ну а значна частина з цих мільярдів до кінцевого адресата просто не доходила. У вугільній галузі, як і в інших сферах економіки, використовувалися традиційні махінаторські схеми - необхідне обладнання, механізми і т.п. через мережу посередницьких фірм купувалися за ціною, яка в 5-6 разів перевищує реальну вартість. Конвертаційні структури отримували за свої послуги 5-10% від коштів, що прокручувалися через них, а інше потрапляло в кишені галузевих чиновників і посадовців, що їх покривають.

Наскільки нахабно і масштабно проверталися такі справи, можна судити з історії з вбивством полковника МВС Романа Єрохіна, яка наробила галасу в 2006 році . Нагадаємо, Єрохіна викрали 26 липня неподалік Оболонського РУВС Києва. Потім його тіло з вісьма вогнепальними пораненнями і з руками у наручниках знайшли в лісі. Раніше Єрохін працював заступником начальника УБОЗ Донецької області з економічних злочинів, і вийшов на слід найбільшого конвертаційного центру, що базується в одній з фінансових установ Донецької області. Як розповів Юрій Луценко, який був тоді міністром внутрішніх справ, після виникнення загрози для життя полковника його перевели до Києва на посаду начальника відділу ГУБОЗ. Що його, втім, не врятувало.

В середу на засіданні Кабінету Міністрів Юлія Тимошенко оголосила також про намір уряду суворо перевірити фінансово-господарську діяльність НАК «Нафтогаз України». Вона повідомила, що незабаром відбудеться доповідь нового керівника цієї компанії про її діяльність за останні сім років, і пообіцяла членам уряду інформацію про те, «що зробили з найпотужнішою газотранспортною системою України». Уряд створив міжвідомчу комісію для перевірки, до складу якої увійшли представники практично всіх силових структур, а також Контрольно-ревізійного управління, Мінфіну, Мінекономіки та інших центральних органів влади.

До речі, днями оприлюднили результати перевірки «Нафтогазу», яку провели представники Тендерної палати. Голова правління Тендерної палати України Володимир Лаба розповів, зокрема, що зловживання НАК «Нафтогаз України» у сфері тендерних закупівель нанесли збитки державі у розмірі 1,5 млрд. грн.

Треба сказати, що наміри уряду про комплексну ревізію «Нафтогаза» співпадають з поглядами Президента. В Указі Віктора Ющенка від 8 січня 2008 року «Питання діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» йде мова про його доручення уряду вжити невідкладних заходів щодо запобігання і нейтралізації загроз національній безпеці в економічній сфері у зв`язку з ситуацією, що склалася в паливно-енергетичному комплексі країни. Також Президент доручив Кабміну в тижневий термін створити відповідну комісію, що й було зроблено урядом.

Причому, думається, в питанні перевірки «Нафтогаза» Віктору Ющенку можна було і не підганяти уряд Юлії Тимошенко. У планах нового керівника Кабміну таке завдання напевно значиться як першочергове.

Проте, між Тимошенко і Ющенком надалі можуть виникнути розбіжності щодо діяльності цієї перевіряючої комісії. Адже, Юлія Володимирівна, схоже, не збирається обмежувати період, за який потрібно провести ревізію, лише часом останнього прем`єрства Януковича. Вона вже заявила, що інспектувати потрібно аж за сім років - тобто, включаючи і час, коли «Нафтогазом» керував пан Івченко.

А, як відомо, критика газової угоди від 4 січня 2006 року, підписаної в Москві Олексієм Івченком, була однією з головних і дуже успішних фішок Юлії Тимошенко перед парламентськими виборами 2006 року. Крім того, перевірка діяльності «Нафтогазу» не може не торкнутися скандально відомої посередницької фірми «РосУкрЕнерго». Якої Тимошенко обіцяла позбавитися, але яка поки що залишається задіяною в схемах імпорту газу до України на 2008 рік.

Якщо ж так, то це торкнеться інтересів не лише головного українського акціонера РУЕ Дмитра Фірташа, який фінансував останню передвиборчу кампанію Партії регіонів, але й інших дуже впливових українських діячів.

Загалом, в Україні починається грандіозний захід щодо боротьби уряду Тимошенко з корупцією у всіх сферах економіки і державного управління. Щось приблизне відбувалося і в 2005 році - під час першого прем`єрства Юлії Тимошенко. Причому, тоді було досягнуто певних результатів.

Пригадаємо, наприклад, самостріли Кирпи і Кравченка, або терміновий від`їзд за кордон низки помітних політиків і бізнесменів (багато хто пересидів тоді в Росії, а хто багатший - навіть у Швейцарії). І найбільший металургійний комбінат «Криворіжсталь» Юлії Тимошенко тоді вдалося відібрати у Ахметова і зятя Кучми - Пінчука, з подальшою ефектною реприватизацією.

Також не можна не пригадати, як захоплено аплодував бізнесмен Богдан Губський на оголошення ЦВК про перемогу в президентських виборах Віктора Януковича. А потім він «раптово» опинився у лавах БЮТ. Депутатів, які різко змінили в 2005 році свою політичну орієнтацію, виявилося чимало.

Тим цікавіше буде простежити, чи не почнуться аналогічні процеси і в 2008 році? Наскільки далеко вдасться українській владі просунутися у справі боротьби з корупцією цього разу? І чи не затихнуть ці благі процеси вже в найближчому майбутньому, як це траплялося вже в Україні неодноразово?..

Юрій Глухов