Янукович зізнався, що вирішує, кого з активістів випускати

Про це він сказав в інтерв'ю, яке було записано не пізніше 13 лютого і показано в ефірі телеканалу "Інтер" в п'ятницю, пише Українська правда.

"15 числа буде 25 річниця виводу військ з Афганістану. Я сьогодні вранці мав розмову із головою (Українського Союзу ветеранів Афганістану) Сергієм Червонопиським. Ми обговорювали низку питань, які треба вирішувати", - повідомив президент.

"І одне з питань – це люди, які були учасниками цих подій на Майдані чи в регіонах – я не знаю. Кажуть, що їх четверо ще залишилося. Я сьогодні звернувся і сказав, щоб негайно звільнили цих людей в законний спосіб", - сказав Янукович.

"Я оптиміст. Я знаю, що перемагає здоровий глузд. І він буде перемагати завжди у всьому. Тому що будуть відходити емоції. Ми всі однакові", - сказав він, торкаючись питання реалізації закону про амністію учасників акцій протесту та припинення протистояння в країні.

Президент зазначив, що судова система, органи прокуратури, правоохоронні та слідчі органи працюють над тим, щоб виконувати згаданий закон.

"Йде звільнення людей. Я звертався через різні свої можливості і до мітингувальників, і, безумовно, до правоохоронної системи з тим, щоб якомога скоріше ми відкрили шлях до реалізації цього закону. Як це буде реалізовано, ми побачимо найближчими днями. Але в мене є переконання, що переможе здоровий глузд", - підкреслив Янукович.