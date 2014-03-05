Опублікований перший після повалення Януковича президентський рейтинг

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень «СОЦІС» з 25 лютого по 4 березня 2014 року.

Другу позицію займає лідер партії «УДАР» Віталій Кличко - 14,6%, а третю - лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко - 9,7%. Народного депутата від Партії регіонів Сергія Тігіпка підтримали б 7,1% виборців.

За голову КПУ Петра Симоненка готові проголосувати 5% респондентів, за лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока - 2,5%, за лідера руху «Правий сектор» Дмитра Яроша - 1,6%, а голову руху «Український вибір» Віктора Медведчука підтримали б 1% опитаних.

Близько 8% респондентів віддали б свій голос іншому кандидату в Президенти, якого не було в списку запропонованих.

Разом з тим близько 30% виборців заявляють, що не знають, за кого б голосували на виборах глави держави й взагалі прийшли б на вибори.

Під час дослідження респондентам пропонувалося зробити свій власний прогноз щодо того, хто стане наступним Президентом України. Опитаним було поставлено питання: «Скажіть, незалежно від того, кого з кандидатів Ви підтримуєте, на вашу думку, хто все-таки переможе на виборах і стане майбутнім Президентом України?».

На перші позиції, за прогнозами українців, виходять ті ж кандидати: Порошенко, Тимошенко і Кличко. Хоча, за умови достатнього високого рейтингу, у перемогу Кличка виборці вірять трохи менше, ніж у перемогу Тимошенко. Майже близько половини - 48,7% всіх опитаних, не змогли відповісти на дане запитання і спрогнозувати, хто стане наступним Президентом України.

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Водночас опитування показало, що близько 82% виборців готові або скоріше готові взяти участь у голосуванні на виборах глави держави, близько 13% сказали, що не прийдуть на виборчі дільниці.

Дослідження проводилося на всій території України методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів - квотна вибірка (за ознаками вік та стать). Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає +/- 2,2%.

Як повідомляв УНІАН, вибори Президента України відбудуться 25 травня.