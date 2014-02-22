Рада усунула Януковича і призначила президентські вибори на 25 травня

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний документ (реєстраційний номер 4193) проголосували 328 із 334 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даною постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.

Перед цим за включення до порядку денного відповідного проекту постанови проголосували 317 із 331 народного депутата, зареєстрованих в сесійній залі.