Рада усунула Януковича і призначила президентські вибори на 25 травня
17:11, 22 лютого 2014Політика
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Верховна Рада ухвалила постанову “Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень”.
Рада усунула Януковича
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний документ (реєстраційний номер 4193) проголосували 328 із 334 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Даною постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.
Перед цим за включення до порядку денного відповідного проекту постанови проголосували 317 із 331 народного депутата, зареєстрованих в сесійній залі.
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