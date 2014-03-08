Російські солдати увійшли на територію містечка Чонгар в Херсонській області - ЗМІ
Російські солдати увійшли на територію містечка Чонгар в Херсонській області.
Як передає ТСН.иа про це повідомили працівники міськради Чонгара.
«Військові замінували поля, свердлять ями для прикордонних стовпів», - повідомили вони.
На знак протесту мешканці Чонгара встановили на своїх будинках українські прапори.
Також Владистав Селеньов з медіа центру Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook написав, що російські солдати зайшли на територію Арбатської стрілки в Херсонській області.
«Зелені людці (російські військові) на техніці поїхали в район Арбатської стрілки в Херсонській області», - повідомив Селеньов.
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Він також додав, що в районі Арбатської стрілки напевне планується створення блокпосту. Поблизу пропускного пункту у Чонгарі замінували поля та направили кулемети в бік мирних жителів.
Як пишуть місцеві ЗМІ, людей обурює факт перебування російських військових на території Херсонщини.
Від української влади місцеві мешканці вимагають одного: виставити блок-пост попереду села і захистити їх від російських стовбурів.