В Артемівську та Костянтинівці відключили канали 1+1 Медіа

Сьогодні, 12 травня, стало відомо, що в Артемівську Донецької області відключили ефірне мовлення телеканалу «1+1». Це вже п’яте місто на Сході України, в якому терористи відключили канал «1+1». Також в Костянтинівці на Донеччині відключили канал «ТЕТ», який належить до групи 1+1 Медіа. Зараз на частоті каналу транслюється «Россия24».

Відключення ефірного мовлення «1+1» в Криму, Донецьку, Луганську, Ровеньках, Лисичанську, Артемівську, а тепер ще й каналу «ТЕТ» говорить про цілеспрямовану роботу терористів саме проти групи каналів «1+1 Медіа», які відключають найчастіше серед усіх інших українських телеканалів.

Канал "1+1" у Артемівську, тим не менш, можна побачити на супутнику і в цифровому форматі, а також у мережі Iнтернет на сайті 1plus1.ua.